A2 femminile. Sorgentone pensa a Ragusa e a Trieste: "Matelica, ti attendono due esami duri»

La Halley Thunder ha aperto il girone di ritorno di A2 femminile con una vittoria (la quarta consecutiva) nel derby con la Feba Civitanova e si è portata al terzo posto in classifica, con 20 punti, assieme a Trieste e Mantova, alle spalle del Roseto (22 punti) e della capolista Udine (24).

Ora però l’attendono due turni di campionato molto impegnativi: il primo domenica a Ragusa, il secondo in casa con Trieste sabato 25. Due match che possono rappresentare un crocevia importante per la squadra di coach Domenico Sorgentone, il quale dice: "Saranno due partite molto dure. Ragusa ha aggiunto la Cutrupi al roster, mentre Trieste è una squadra completissima. Dobbiamo comunque giocarci le nostre carte. E facendo bene potremmo imboccare una via molto appetitosa...".

A tornare sul derby, invece, è Alessia Cabrini (17 punti per lei): "È vero che l’abbiamo incanalata subito sui giusti binari – sono le sue parole – ma non è stata affatto una partita semplice. Siamo contente del successo, così come della qualificazione alla Final eight di Coppa Italia. Dobbiamo continuare così...".

m. g.