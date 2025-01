Adamant da applausi davanti a Daniel Farabello

Adamant Ferrara 88Petrarca Padova 66

ADAMANT: Dioli 4, Sackey 5, Drigo 7, Santiago 7, Tio 4, Yarbanga 15, Solaroli 11, Chessari 2, Ballabio 12, Braga ne, Marchini 21. All. Benedetto.

PETRARCA PADOVA: Zampieri, Mwambila 9, Managnotti 4, Birra 9, Coppo 18, Ragagnin 5, Pauro, D’Argento, Guerra 2, Elardo 6, Pavan 10, Pendin 3. All. Cilio.

Parziali: 26-16; 50-31; 69-53.

Nel giorno del ritorno a Ferrara di Daniel Farabello, quattordici anni dopo il suo addio alla città estense, l’Adamant doma il Petrarca Padova e centra il matematico approdo tra le prime sei in classifica, con quattro giornate di anticipo rispetto alla fine della stagione regolare. Davanti alla solita importante cornice della Bondi Arena, Drigo e compagni allungano già nel primo quarto, trovando la doppia cifra di vantaggio sul 26-16, e sostanzialmente gestiscono nei restanti trenta minuti, offrendo anche sprazzi di buona pallacanestro. Da sottolineare la crescita del giovane Yarbanga, maturato parecchio nel recente periodo, e autore di un’altra ottima prestazione dentro l’area così come i soliti Ballabio e Marchini, veri trascinatori della squadra. Buon inizio dei biancazzurri con le triple di Santiago e Solaroli, di là Coppo e Ragagnin rispondono e il Petrarca rimane in scia sul 14-11.

Ferrara incappa in qualche disattenzione difensiva, poi l’impatto di Yarbanga sotto le plance si fa sentire e nell’ultima parte del primo quarto l’Adamant allunga nuovamente: al 10’ è già doppia cifra di vantaggio sul 26-16.

L’avvio di seconda frazione è tutto di Marchini, che con due triple consecutive fa volare i suoi sul 34-19, e al 14’ l’Adamant doppia il Petrarca facendo divertire il pubblico della Bondi Arena.

Gli uomini di Benedetto si distraggono e Padova prova a risalire con un parziale di 7-0, ma il blackout dura poco e all’intervallo la sfida e già ampiamente indirizzata sul 50-31 in favore degli estensi. E’ Coppo il principale terminale offensivo del Petrarca, che in qualche modo resta aggrappata alla partita nonostante il vantaggio di Ferrara oscilli tra i dodici e sedici punti lungo tutto il terzo quarto: l’Adamant sgasa di nuovo in contropiede per il +17 firmato Santiago al minuto 27, e alla sirena del terzo quarto il divario è ancora considerevole (69-53). Negli ultimi dieci minuti Ferrara controlla e tocca anche le venti lunghezze di vantaggio, meritando così una vittoria mai in discussione.

Jacopo Cavallini