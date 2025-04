Adamant Ferrara cade a Gardone: Davico e Jovanovic decisivi

Gardonese 87 Adamant 78

SE: Davico 14, Porta, Santi, Grani 5, Tonut 4, Festa ne, Basso ne, Jovanovic 36, Mazzantini 16, Sambrici, Renna, Malagnini 12. All. Perucchetti.

ADAMANT FERRARA: Dioli 8, Sackey 14, Casagrande 7, Drigo 3, Santiago ne, Tio 8, Yarbanga 7, Solaroli, Chessari 11, Ballabio 6, Braga ne, Marchini 14. All. Benedetto.

Parziali: 19-8; 39-36; 64-59.

L’Adamant spreca l’ennesima occasione per agganciare la vetta della classifica perdendo a Gardone sotto i colpi di Davico e Jovanovic, nonostante una gara ben interpretata per lunga parte dei quaranta minuti. A Ferrara è mancato l’istinto killer nei possessi finali, e i rimpianti sono tanti perché questa era una gara che si poteva vincere: invece arrivo un ko fuori casa che fa male, e che probabilmente allontana definitivamente il sogno del primo posto. L’avvio è di marca Gardonese, con Ferrara che fatica a girare la palla e segna appena due punti nei primi 4’, parecchio imbrigliata dalla difesa dei padroni di casa: si capisce subito che sarà una battaglia, l’Adamant spreca un paio di possessi e al 7’ è 13-6. L’attacco biancazzurro non ne vuole sapere di sbloccarsi, mentre di là Jovanovic e Davico puniscono dall’arco e al 10’ si è già costretti ad inseguire (19-8); parziale di 6-0 ad inizio secondo quarto e Ferrara prova a riavvicinarsi, la tripla frontale di Chessari vale il -4 al 14’. La truppa di Benedetto si scioglie e l’appoggio di Tio dà ai suoi il primo vantaggio di serata, a cui segue la grande penetrazione di Dioli (23-26). Ferrara sgasa e vola sul +8, ma Gardone ha il merito di reagire e con un break di 7-0 si riporta ad una sola lunghezza di distanza (30-31); i biancazzurri sciupano nel finale di primo tempo e all’intervallo lungo i bresciani si riportano avanti sul 39-36. Si accende Marchini in avvio di ripresa, ma risponde Jovanovic con la "bomba" che dà a Gardone ancora quattro lunghezze di vantaggio: il "44" biancazzurro attacca intelligentemente l’area, Drigo colpisce dall’angolo per il 50-52, ma Ferrara perde la bussola nel finale di quarto lasciando spazio al nuovo vantaggio dei padroni di casa (64-59 al 30’). Casagrande tiene a galla l’Adamant in un ultimo quarto dalle bassissime percentuali su ambo i lati del campo, Marchini impatta a quota 69 ma nel finale Gardone trova canestri importantissimi dai suoi due leader Davico e Jovanovic, che si mettono in proprio e decidono di chiudere i conti. Un peccato, vista la sconfitta di Pordenone a San Giorgio.

Jacopo Cavallini