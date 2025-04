Prestazione altalenante per Barford e Winston, Cheatham brilla nel basket

Jaylen BARFORD (22 minuti, 2/2 da 2, 0/4 da 3, 3/3 ai liberi, 1 rimbalzo, 3 perse, 1 assist, 7 punti) Nervoso e inconcludente. Domenica scorsa, contro Milano, abbiamo visto la faccia migliore di Barford, ieri sera quella peggiore. Non ha mai vie di mezzo: croce o delizia. Ieri croce. Voto 5

Filippo GALLO (3 minuti, 1 rimbalzo, 1 persa, 0 punti) Una comparsata nel "garbage time". N.G.

Cassius WINSTON (27 minuti, 5/8 da 2, 0/4 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 4 perse, 6 assist, 12 punti) In avvio è propositivo e si sbatte. Alla distanza si perde nel generale marasma biancorosso, non riuscendo a convogliare il suo talento in atti concreti. Voto 5.5

Mouhamed FAYE (21 minuti, 1/3 da 2, 2/2 ai liberi, 5 rimbalzi, 1 stoppata, 4 punti) Parte pure benino, ma è subito condizionato dai falli e nel prosieguo della partita finisce anche lui nel gorgo della deficitaria prestazione di squadra. Voto 5.5

Stephane GOMBAULD (18 minuti, 2/2 da 2, 0/1 ai liberi, 4 rimbalzi, 1 assist, 2 perse, 1 recuperata, 4 punti) Non è Faried, e nessuno pretende che lo sia. Ma gioca veramente con poca intensità in una serata dove, almeno in termini di atteggiamento, poteva fare di più. Voto 5

Jamar SMITH (19 minuti, 2/7 da 2, 1/3 da 3, 2 rimbalzi, 7 punti) Osannato dai suoi ex tifosi, prova a procurargli dei dispiaceri, ma ci riesce davvero raramente e accusa la fisicità del match. Voto 5.5

Lorenzo UGLIETTI (13 minuti, 1/2 da 2, 0/3 da 3, 1/2 ai liberi, 3 perse, 2 recuperate, 1 assist, 3 punti) Il suo lato combattente emerge sempre, a livello tecnico però fa fatica a reggere il confronto. Voto 5.5

Michele VITALI (21 minuti, 1/2 da 3, 4 rimbalzi, 4 rimbalzi, 1 assist, 1 persa, 1 recuperata, 3 punti) A questo livello di fisicità e intensità, fa molta fatica. Ci mette impegno e dedizione, ma non riesce a incidere. Voto 5

Sasha GRANT (19 minuti, 1/3 da 2, 2/2 da 3, 1/2 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 perse, 1 recuperata, 2 assist, 9 punti) Prova incisiva, dove mostra quello che potrebbe riuscire a fare con maggiore continuità se avesse maggiore convinzione e concentrazione. E’ uno dei pochi a reggere il confronto fisico, trova bei canestri. Voto 6

Matteo CHILLO (18 minuti, 0/1 da 2, 0/1 da 3, 4 rimbalzi, 2 perse, 0 punti) L’assenza di Faried gli regala spazio. Non trova la mira, per il resto gioca, come si suol dire, senza infamia e senza lode. Voto 5.5

Kwan CHEATHAM (18 minuti, 2/4 da 2, 5/6 da 3, 5 rimbalzi, 4 perse, 2 assist, 19 punti) Tiene a galla davvero da solo il vascello biancorosso finchè c’è partita. Con costanza e grande precisione al tiro. Lotta anche quando la difesa iberica prova a imbavagliarlo. Voto 6.5.

Gabriele Gallo