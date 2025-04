Rinvio del posticipo A2: Fortitudo Bologna vs RivieraBanca Rimini domani

Il rinvio del posticipo di A2 tra Fortitudo Bologna e RivieraBanca Rimini ha immediatamente portato alla necessità di recuperare la partita il prima possibile. L’unica data individuata, quella di domani, mercoledì 23 aprile, è subito diventata l’unica possibile. Dunque, palla a due alle 20.30 di un match che ha tanti motivi d’interesse. Entrambe le squadre lottano ancora per qualcosa. Alla Rinascita servono due punti per essere matematicamente testa di serie numero uno dei playoff, mentre la Effe ha necessità di vittorie per non finire nel pericolosissimo gorgo dei play-in. Domenica prossima si giocherà l’ultima giornata di regular season, con tutte le partite in contemporanea alle 18.30.

La settimana prossima è quella destinata, da calendario, alla disputa dei play-in. Mercoledì 30 aprile e giovedì 1° maggio si giocheranno le gare del primo turno, sabato 3 e domenica 4 maggio quelle del secondo turno. Da queste ultime uscirà l’avversaria di Rbr, con gara1 dei quarti playoff in calendario sabato 9 o domenica 10 maggio al Flaminio. Ecco perché, di fatto, si è subito rivelato necessario calendarizzare il recupero con la Fortitudo il prima possibile. E la data di domani è diventata ineluttabile. Al momento, l’unica differenza rispetto al programma originario, è che non è prevista la diretta su RaiSport.

lo.za.