Virtus Imola: Ultima Sfida Cruciale per Accedere ai Play In

Manca una giornata al termine della regular season e la Virtus Imola ha tutte le carte in regola per centrare l’obiettivo di giocare in play in che mettono in palio un posto nei play off.

Un diritto guadagnato dopo avere vinto la sfida interna con Lumezzane, bresciani e imolesi hanno gli stessi punti (34) in graduatoria, ma la V imolese è 2-0 nei confronti diretti. Nel fine settimana i gialloneri giocheranno a Capo d’Orlando, mentre i bresciani affronteranno l’Andrea Costa sul parquet amico. Una doppia sfida incrociata. I virtussini sono padroni del proprio destino: "Abbiamo battuto una buona squadra – commenta coach Gianluigi Galetti (foto) – che è venuta sul nostro campo a fare una grande partita, sapevamo della forza di Lumezzane. Non è stato facile vincere, ma ci siamo riusciti e siamo contenti di aver regalato ai tifosi un’altra vittoria al PalaRuggi. Ci tenevamo a chiudere bene davanti alla nostra gente".

La regular season non è ancora finita e c’è l’ostacolo Capo d’Orlando da superare: "Ci siamo guadagnati la possibilità di poter ambire a giocare ai play in, manca una partita al termine e la giocheremo su un campo difficile come quello di Capo d’Orlando. I siciliani fino qui hanno fatto un grande campionato e vorranno chiudere al meglio davanti al loro pubblico; troveremo una squadra tosta e un ambiente importante. Vogliamo giocarci l’obiettivo fino all’ultimo pallone del match in Sicilia". Vincendo la Virtus sarebbe certa di giocare i play in, perdendo invece dovrebbe aspettare il risultato di Lumezzane-Andrea Costa; con i bresciani i confronti diretti sono a favore mentre con i cugini a sfavore.

Antonio Montefusco