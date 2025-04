Cmc torna alla vittoria: battuti i Lucca Sky Walkers 84-75

Torna alla vittoria dopo un digiuno durato 200 minuti, il Cmc che nella 14ª e penultima giornata di ritorno del campionato di Divisione regionale 1 di basket, ritrova la via del successo e in casa supera il Lucca Sky Walkers per 84-75 (parziali 23-28, 48-46, 65-63). La squadra di coach Michele Bertieri non parte bene, la difesa è distratta e al primo intervallo breve è –5. I biancocelesti si riprendono nel secondo tempino e con un parziale di 25-18 vanno all’intervallo lungo sul +2. Al rientro in campo regna il perfetto equilibrio (parziale terzo tempino 17-17) ed è nell’ultima frazione che si decide la partita, con un altro parziale positivo di 19-12 il Cmc chiude a +9, vendicando il –2 della gara di andata. Top scorer Gabriele Campi (nella foto) con 28 punti. Il CmC ha agganciato proprio i lucchesi in classifica a quota 26 punti ma superandoli in virtù della migliore differenza canestri. E poiché manca una sola partita alla fine della regular season, comunque vada a Calcinaia nell’ultima giornata, i carraresi sono sicuri di non essere acciuffati da Valdicornia e Viareggio che hanno entrambe perso e scivolano quattro punti sotto, mentre la decima piazza resta un discorso aperto tra Cmc e Sky Walkers, da decidere negli ultimi 40 minuti della stagione. Lo score: Tealdi 20, Sessa, Campi 28, Suriano 7, Mancini 8, Orsini 7, Toppetti 2, Tonelli 9, Malcontenti 3, Cucurnia, De Angeli, Nannetti.

ma.mu.