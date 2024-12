Adamant, la ciliegina sulla torta. Ballabio, un rientro determinante: "Finalmente, la voglia era tanta»

Un nuovo inizio. Così ha definito coach Giovanni Benedetto il successo della sua Adamant contro Gorizia, non solo per i due punti ritrovati, ma anche per il rientro in campo del playmaker Ballabio, pedina troppo importante per questa squadra dopo la prolungata assenza di quasi due mesi dovuta all’infortunio muscolare patito lo scorso 9 ottobre a Padova. Un’ovazione ha accolto il regista classe 1998 quando, nel corso del terzo quarto, è tornato a calcare il parquet della Bondi Arena: il pubblico ferrarese ha capito quanto le caratteristiche di Ballabio siano uniche nel roster biancazzurro, e quanto la sua presenza sia indispensabile per il prosieguo del campionato. E i numeri lo dimostrano: in appena 7’24’’ in campo, Ballabio ha prodotto 5 punti, 2 rimbalzi, 2 assist e 1 palla recuperata. "La voglia di tornare a giocare era infinita, ce l’avevo già da quel momento in cui mi ero fatto male a Padova – le parole del play biancazzurro –, e in queste settimane è solo aumentata ogni giorno di più. Quando ho segnato il primo canestro ho indicato il nostro staff sanitario, mi ha fatto piacere dedicarglielo perché mi hanno seguito con cura ed attenzione in tutto questo percorso. Il capitano Drigo mi ha abbracciato facendomi capire quanto fosse contento del mio rientro, ma tutti i compagni hanno fatto altrettanto dimostrandomi affetto e calore: così come il pubblico, è stato incredibile il modo in cui mi hanno accolto appena sono salito sul cubo dei cambi".

Il rientro di Ballabio ha rappresentato la ciliegina sulla torta di una serata davvero da categoria superiore: la Bondi Arena contava all’incirca 1500 presenze, un numero record per la B interregionale, spinto anche dal folto manipolo di tifosi arrivati da Gorizia, circa un centinaio. Sarebbe stato un peccato mortale perdere davanti ad un pubblico del genere, e l’Adamant ha cavalcato l’atmosfera caliente del suo palazzetto nel secondo tempo, piazzando un break di 62-35 in venti minuti. Sabato arriverà una trasferta importante sul campo di Valsugana, con un Ballabio ancora più in forma e una fiducia ritrovata.

Jacopo Cavallini