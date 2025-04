Adamant sfida Sangiorgese: vittoria cruciale per i playoff alla Bondi Arena

La vittoria come unico obiettivo. Non ha alternative questa sera (ore 21) l’Adamant di coach Benedetto, che alla Bondi Arena ospita la Sangiorgese, reduce da sei successi di fila e agganciata agli estensi al secondo posto in classifica. Per non complicarsi ulteriormente la corsa al miglior piazzamento nella griglia playoff, i biancazzurri non possono sbagliare: "Loro sono la squadra più in forma del momento – analizza il tecnico reggino –, ma noi vogliamo riscattarci dopo la brutta prova di domenica scorsa a Gardone. Al di là di ciò che faranno Pordenone e Monfalcone, la partita di oggi è troppo importante per la nostra classifica: dobbiamo vincere per consolidare almeno il secondo posto, che perderemmo in caso di sconfitta. La storia della nostra stagione dice che dopo un ko siamo sempre riusciti a rialzarci, deve essere così anche stavolta".

Lo staff tecnico ha lavorato in settimana per limare quegli aspetti che sono costati i due punti a Gardone, potendo contare parzialmente sul rientro di Santiago, che però rimane in dubbio per la sfida di stasera: "Sta meglio – conferma Benedetto –, ma in questi casi serve cautela e ancora non sappiamo se riusciremo a metterlo in campo per qualche minuto. Lo valuteremo fino alla palla a due, ma in questo momento è più no che sì". Dall’altra parte, invece, la "Sangio" potrebbe ritrovare dopo uno stop lunghissimo il capitano Bianchi, esperta ala vista anche a Cento, ma anche qui ne sapremo di più a ridosso della palla a due. Ferrara ha un solo risultato davanti a sé, la vittoria, ancor meglio ribaltando la differenza canestri dell’andata: a San Giorgio su Legnano finì 74-70 per i padroni di casa, in una gara che l’Adamant condusse per 38 minuti prima di cadere negli ultimi possessi sotto i colpi di Zilius e Testa. Il popolo biancazzurro è chiamato a rispondere presente e riempire gli spalti della Bondi Arena.

IL TURNO: Monfalcone-Iseo, Gorizia-Mantova, Ferrara-Sangiorgese, Pordenone-Social Osa, Virtus Padova-Gardonese, Oderzo-Pizzighettone.

CLASSIFICA: Pordenone 28; Sangiorgese, Ferrara, Monfalcone 26; Iseo, Mantova 20; Pizzighettone, Oderzo, Gardone 16; Social Osa 14; Gorizia 12; Padova 8.

Jacopo Cavallini