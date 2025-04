Adamant sfida Social Osa al Pala Iseo per il sorpasso in classifica su Pordenone

Non cadere nella trappola del Pala Iseo per sognare il sorpasso in classifica su Pordenone e andare in testa a quaranta minuti dalla fine dei play-in. Il turno infrasettimanale pre-pasquale può riservare altri cambiamenti al vertice, ma l’Adamant non dovrà sottovalutare l’impegno con la Social Osa, che nell’ultimo periodo ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Le due friulane Monfalcone e Pordenone sono infatti le vittime più recenti dei milanesi, che stasera (ore 20.15) vorranno sgambettare un’altra grande, e restare in corsa per un posto tra le migliori otto ai playoff.

Dal canto loro Drigo e compagni hanno bisogno di dare continuità al bel successo contro la Sangiorgese e approfittare di un ipotetico passo falso di Pordenone sul complicato campo di Iseo, dove i biancazzurri inciamparono non più tardi di un mese fa, per agguantare il primo posto.

Non sarà facile, perché Social Osa gioca ancora per un obiettivo importante e non sarà la classica ‘sparring partner’, ma Ferrara ha l’obbligo di provarci e di tornare a casa dalla trasferta milanese con altri due punti fondamentali.

Tanto questa sera passerà dall’approccio alla gara, con l’Adamant che potrà contare ancora su Santiago, rientrato contro la Sangiorgese ed apparso già in discrete condizioni dopo aver smaltito la lesione muscolare alla parete addominale che lo aveva tenuto ai box per un paio di settimane.

Gli occhi saranno puntati sul Pala Iseo, ma gli addetti ai lavori non disdegneranno qualche aggiornamento pure dagli altri campi che interessano a Ferrara, con Pordenone che rischia grosso ad Iseo – in caso di ko sarebbe il terzo consecutivo – e Monfalcone impegnata a Mantova in un’altra gara non banale. Chi sulla carta ha l’impegno più abbordabile è la Sangiorgese, che affronta in casa una rassegnata Virtus Padova e dovrebbe avere vita facile.

Insomma, saranno quaranta minuti al termine dei quali potrebbe di nuovo cambiare tutto, l’Adamant deve innanzitutto pensare a vincere e portarsi a quota 30, poi si vedrà cosa faranno le altre.

IL TURNO: Mantova-Monfalcone, Pizzighettone-Gorizia, Social Osa-Ferrara, Iseo-Pordenone, Sangiorgese-Virtus Padova, Gardonese-Oderzo.

CLASSIFICA: Pordenone 28, Ferrara 28, Monfalcone 28, Sangiorgese 26, Iseo 20, Mantova 20, Oderzo 18, Gardonese 18, Pizzighettone 16, Social Osa 16, Gorizia 14, Virtus Padova 8.

Jacopo Cavallini