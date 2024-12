Adamant sfida Virtus Padova alla Bondi Arena: basket e solidarietà per Natale

L’Adamant va di corsa verso il Natale, e stasera torna in campo alla Bondi Arena nel turno infrasettimanale contro la Virtus Padova, formazione reduce da cinque vittorie consecutive ed attualmente forse la più in forma dell’intero girone.

I patavini, dopo un avvio altalenante, hanno ingranato le marce giuste nel recente periodo, e arrivano appunto da cinque fogli rosa di fila, che hanno consentito loro di scalare la classifica fino ad arrivare alla quarta piazza assieme a Valsugana.

Dopo la retrocessione dello scorso anno dalla B1, in estate la squadra è stata ringiovanita, motivo per cui all’inizio Padova ha fatto un po’ fatica, ma ora il gruppo agli ordini di coach De Nicolao sembra essersi cementato e l’impressione è che sarà una gatta da pelare per tutti.

Ferrara deve difendere il +1 dell’andata, colto al termine di una partita complicata, in cui si fece male Ballabio e in cui iniziarono i problemi di infortuni che i biancazzurri si sono portati dietro in queste settimane. E un 2-0 negli scontri diretti sarebbe fondamentale in vista della seconda fase.

La Virtus è una squadra fisica, che già due mesi fa mise in difficoltà gli estensi, soprattutto grazie ai suoi lunghi di stazza, Lusvarghi e Bianconi su tutti; sugli esterni i pericoli principali arrivano dal play norvegese Greve e dall’ala ex Kleb Casella, ma l’Adamant ha le carte in regola per porre le sue contromisure e cogliere il terzo successo di fila.

Nonostante il mercoledì sera, è atteso un altro bel colpo d’occhio alla Bondi Arena: la squadra sta facendo bene, merita il sostegno del suo pubblico che fin qui ha sempre risposto presente, e anche stasera gli spalti del palasport saranno gremiti.

Ieri la società ha annunciato l’allestimento di un banchetto natalizio all’ingresso dell’impianto curato dai volontari di Ail Ferrara: sarà possibile acquistare panettoni e pandori, contribuendo così a finanziare la ricerca e l’assistenza ai pazienti dei reparti di Ematologia ed Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Cona.

Il tutto nell’ottica di sensibilizzazione nei confronti della ricerca su malattie del sangue quali leucemie, linfomi e mieloma. Insomma, un freddo mercoledì sera di metà dicembre ha tutti gli ingredienti per essere vissuto con entusiasmo e partecipazione alla Bondi Arena.