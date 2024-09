Adamant, via agli abbonamenti: obiettivo 500

L’obiettivo è raddoppiare il numero dello scorso anno, col sogno di sfondare quota 500 tessere. Si chiama "Uno In Più" la campagna abbonamenti di Adamant Ferrara Basket per la stagione 2024/25, presentata ieri mattina dal presidente Riccardo Maiarelli e dal responsabile marketing Paolo Alberti. Prezzi sostanzialmente invariati rispetto allo scorso anno, ma con due partite in più comprese nell’abbonamento: e la grande novità rappresentata dal ticketing online grazie all’accordo con la piattaforma Etes. La campagna partirà lunedì 16, e fino a venerdì 20 sarà riservata ai vecchi abbonati, che avranno così l’opportunità di confermare il proprio posto a sedere: 121 euro per l’abbonamento in tribuna, 81 in curva e gradinata. Da sottolineare il pacchetto "In & Young": tessera gratuita per tutti i tesserati Vis 2008, Vis Rosa e Scuola Basket, e a soli 10 euro per i genitori. Per i primi cinque giorni sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento solo in presenza ai botteghini della Bondi Arena, dalle 17.30 alle 19.30. La seconda fase di vendita libera, anche online su Etes, scatterà invece sabato 21, e durerà fino a domenica 29 settembre: 130 euro per l’abbonamento in tribuna, 90 in curva e gradinata. Spazio alla promozione "Family & Friends": sconto di 10 euro su ogni abbonamento per gruppi da 3 a 5 persone, mentre grazie all’accordo con lo sponsor DreamIT, che già ha consentito ad Adamant Ferrara Basket di divenire una squadra plastic free, a chi acquisterà un depuratore per l’acqua l’azienda rimborserà completamente l’abbonamento sottoscritto.

Riduzioni per under 18, over 65 e studenti Unife, ingresso gratuito per under 12 e disabili con relativi accompagnatori. Invariati anche i prezzi dei biglietti per le singole partite: si va dai 10 euro delle tribune ai 7 di gradinata e curva. Insomma, tanta carne al fuoco, e una linea precisa, che è quella di andare incontro ai propri appassionati, con prezzi popolari e tanta voglia di riempire il palasport.

"C’è un clima straordinariamente positivo – la chiosa del patron Maiarelli –, l’auspicio è che questa annata veda gli spalti pieni. Sarebbe un bel traguardo riuscire a raddoppiare il numero degli abbonati dello scorso anno".

Jacopo Cavallini