Al ’Bigi’ le magie degli Harlem Globetrotters. Venti fortunati li sfideranno a canestro

La magia dei mitici ‘Harlem Globetrotters’ tornerà ad incantare il ‘PalaBigi’. Poche ore fa è infatti stato ufficializzato il tour italiano della squadra di basket più divertente al mondo che prevede una tappa anche nella nostra città. L’appuntamento è fissato per il 4 marzo alle 20,30, ma già da questa mattina sarà possibile acquistare i biglietti attraverso il circuito ‘Ticketone’. Tre le offerte è previsto anche un ‘Magic Pass’ con il quale partecipare ad un evento prepartita di trenta minuti dove si potranno incontrare i giocatori, scattare foto, ricevere autografi e affrontare anche i ‘Washington Generals’, la squadra di ‘sparring partners’ che ogni volta rinnova la sfida con gli ‘Harlem Globetrotters’. Tra le proposte anche il ‘Celebrity Court Pass’ con cui sarà possibile effettuare 15 minuti di riscaldamento con i giocatori (disponibile solo per 20 fortunati a tappa) e il ‘Vip bench ticket’, tagliandi che permetteranno di sedersi in panchina accanto ai ‘Globetrotters’ e di ricevere una maglia ufficiale, più un’esclusiva foto di squadra al centro del campo (all’interno è compreso anche il ‘Magic pass’, ma anche qui i posti sono solo 20). Per i pochi che non li conoscessero, parliamo di una squadra di giocolieri della palla a spicchi che ha trasformato il basket in uno spettacolo funambolico fatto di tiri impossibili, schiacciate ad altezze siderali, trucchi e anche tantissime gag che divertono i grandi, ma soprattutto i più piccini. Fondati nel 1926 nel South Side di Chicago, prendono successivamente il nome da ‘Harlem’ come il quartiere di New York che è sempre stato considerato il centro della cultura afroamericana e del basket di strada. Inseriti nella Basketball Hall of Fame solo nel 2002, nel corso dei decenni hanno avuto tra le proprie fila anche stelle di prima grandezza come Wilt Chamberlain (unico giocatore Nba in grado di segnare 100 punti in una partita), ma anche altre leggende come Meadowlark Lemon, Fred ‘Curly’ Neal e Connie Hawkins che è tuttora considerato uno dei più grandi giocatori di basket degli anni ’60-’70. Insomma, una squadra di ‘acrobati’ della pallacanestro ma con un passato glorioso ed un presente che continua ad entusiasmare, tanto che le date italiane saranno complessivamente otto (oltre a Reggio, che aprirà il tour, ci saranno anche Trieste il 5 marzo, Brescia il 6, Milano il 7, Varese l’8, Roma il 9, Messina l’11 e Trapani il 12).

Il ‘PalaBigi’ si prepara quindi ad una stagione ricca ed entusiasmante visto che oltre alla Pallacanestro Reggiana (impegnata sia in campionato che nella Basketball Champions League) anche la Nazionale del ct Gianmarco Pozzecco il 25 novembre giocherà contro l’Islanda un’importante sfida di qualificazione ai prossimi campionati ‘Europei’ che si terranno tra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia. Gli azzurri torneranno in via Guasco dopo 24 anni.