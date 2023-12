Al PalaCattani alle 20.30. Per i Blacks è tempo di derby: "Il pubblico sarà il sesto uomo»

Chiudere un 2023 da record con la vittoria nel derby. È questo l’obiettivo dei Blacks, impegnati alle 20.30 al PalaCattani contro l’Andrea Costa Imola, ultimo incontro di un anno in cui i faentini hanno raggiunto i migliori risultati della loro storia. In questa stagione invece la squadra deve ancora ingranare come dimostra la classifica, ma vincendo oggi avrebbe una spinta importante, considerando anche che si troverà di fronte la rivelazione del girone. Imola era infatti partita secondo tutti i pronostici come una seria candidata alla retrocessione diretta, ma sul campo ha stupito tutti, vincendo nove partite e si presenterà al PalaCattani con una striscia di cinque vittorie consecutive e con due punti in più di Faenza. Scenario che nessuno avrebbe ipotizzato in estate. "Con l’Andrea Costa sarà un vero e proprio scontro diretto e abbiamo bisogno del grande sostegno dei nostri tifosi per vincerlo – afferma Lotesoriere –. La squadra darà il massimo e il PalaCattani dovrà essere il nostro sesto uomo. Sarà una partita importante da interpretare al meglio, nella quale dovremo avere lucidità nei momenti determinanti come non siamo riusciti a fare a Roseto". Sulla carta il roste dei Blacks è migliore, ma l’organizzazione di gioco dell’Andrea Costa ha già messo in difficoltà molte big del campionato. "Imola ha un roster con giovani che vogliono mettersi in mostra e con uomini d’esperienza come Corcelli, Crespi e Ranuzzi, senza dimenticare Austikalnis, che può segnare in ogni momento della gara".

Grande merito dell’ottimo campionato dell’Andrea Costa "è di coach Di Paolantonio che ha già dato la propria impronta mentalizzando il gruppo e facendo giocare la sua pallacanestro. I pregi di Imola sono di avere gerarchie definite in attacco e di cambiare molti tipi di difesa durante le partite: non è semplice riuscire a farlo e dimostra la grande determinazione e l’applicazione che mettono i giocatori". I biglietti si possono acquistare on line sul circuito Liveticket o dalle 19.30 alle biglietterie del PalaCattani. Per disposizioni di ordine pubblico, ai tifosi faentini sarà dedicato il parcheggio adiacente al palasport raggiungibile unicamente dalla rotonda 1° maggio. Esauriti questi posti, i tifosi potranno lasciare l’auto nei parcheggi di Via Oberdan (Circolo Europa), nella zona di via Zaccagnini e di viale Risorgimento. Ai tifosi imolesi sarà consentito l’accesso da via Portisano.

l.d.f.