Serie c femminile. Gea sconfitta a Porcari, ma ci sono anche note positive. E stasera si rigioca

Netta sconfitta per la Gea nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie C femminile sul parquet del Basket Femminile Porcari. Il risultato finale di 87-55 non rende però giustizia alle ragazze di Silvio Andreozzi che hanno tenuto testa alla corazzata lucchese per quasi tutto il primo tempo: al 7’ minuto del secondo quarto, infatti le padrone di casa erano avanti solamente di quattro punti, poi grazie ad alcune ingenuità grossetane sono andate all’intervallo con un margine di 14 punti.

Nel secondo quattro Porcari ha fatto valere la sua fisicità, la sua voglia di riscattare le due sconfitte consecutive dal quale provenivano e non c’è stata più partita. La Gea ha però l’obbligo di dimenticare immediatamente la sconfitta di Porcari perché oggi alle 21, al palasport di via Austria, arriva il Castelfiorentino, una diretta concorrente nella lotta ai playoff, con due punti in meno delle biancorosse, settime con 10 punti.

"Nonostante la sconfitta ci sono state cose positive – dice Andreozzi – che sono diverse. Prima di tutto, l’approccio mentale che hanno avuto le ragazze è stato meraviglioso, perché nei primi due quarti abbiamo retto botta veramente bene. Porcari veniva da due sconfitte consecutive ed era chiaro che voleva vincere in tutti modi. Nonostante ciò, in un palazzetto caldo con tanto pubblico, contro una squadra molto aggressiva che metteva le mani addosso e che pressava a tutto campo, sono state veramente brave ad affrontare mentalmente il primo e il secondo quarto. L’unico aspetto negativo è di aver preso 87 punti perché la difesa si allena bene".