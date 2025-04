Albergo Le Rose Lella Pistoia trionfa nel campionato provinciale di basket Uisp A1

Il tabù è infranto. L’Albergo Le Rose Lella Pistoia si è aggiudicato la finalissima del campionato provinciale di basket Uisp A1, conquistando il titolo per la prima volta nella propria storia e rimpinguando così la sua bacheca, che fino a ieri sera contava due Coppe Italia e altrettante Coppe Toscana. Al PalaCarrara, i biancoblu hanno alzato quel trofeo sfuggito loro un anno fa, quando sul parquet di via Fermi gli Augies Montecatini ebbero la meglio rispetto ai ragazzi allenati da coach Grandi. Stavolta, Querci e compagni non hanno fallito l’obiettivo, battendo un’altra formazione termale, il Bench of Racing, secondi al termine della regular season dietro proprio al Lella.

L’atto conclusivo, disputato davanti a circa 200 persone, si è deciso nel minuto finale: con l’Albergo Le Rose in vantaggio di appena due lunghezze sul 71-69, Carducci ha infilato la bomba che è valsa il momentaneo sorpasso. De Leonardo ha poi subito fallo, andando a tirare - con un enorme pressione sulle proprie spalle - i liberi del potenziale controsorpasso. Il playmaker ex Pallacanestro Agliana e Valentina’s Bottegone non ha tremato dalla linea della carità, riportando i suoi davanti e lasciando circa 20 secondi sul cronometro agli avversari. La truppa di coach Berti, con una manovra perfetta, ha liberato sotto canestro Salvini, che tuttavia non ha trovato il fondo della retina, sancendo così il ko dei suoi e il trionfo della società presieduta da Alessio Calistri. Il tabellone del PalaCarrara al 40’ ha quindi recitato 73-72, al termine di una contesa davvero combattuta.

Nonostante il pronostico nettamente in proprio favore, il Lella non è mai riuscito a staccare i rivali, pur chiudendo in vantaggio tutti i parziali. Il primo quarto si è chiuso 18-17, il secondo 42-38 e il terzo 59-56, con protagonisti da una parte Tesi e dall’altra Carducci. Poi il già citato rush finale, che ha sorriso ai pistoiesi. Andata in archivio la fase provinciale, adesso prenderà il via quella regionale, che vedrà ancora protagoniste l’Albergo Le Rose e il Bench of Racing, oltre che gli Augies, Pieve a Nievole e l’Atletico Bottegone. Le nostre rappresentanti sfideranno quattro compagini del comitato Firenze/Arezzo, altre quattro da Pisa/Lucca/Livorno e tre formazioni senesi. In palio la qualificazione al Campionato Toscano, per giocarsi poi l’accesso al Campionato Italiano, mentre per le altre si apriranno le porte della Coppa Toscana (e per alcune, anche quelle della Coppa Italia).

Francesco Bocchini