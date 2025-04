Alessandro Grande brilla a Udine: Rbr punta al secondo posto nei playoff

Ci ha provato fino in fondo, come tutto il resto della squadra. Alessandro Grande ha dato il meglio di sé a Udine proprio nei momenti caldi, nella seconda metà della partita. Per lui un totale di 16 punti con 3/4 da due, 1/4 da tre e 7/11 ai liberi. Di questi, 14 sono arrivati nell’ultimo quarto d’ora di partita. L’Apu alla fine ha trionfato, ma solo nell’ultimo minuto dopo una gran battaglia. "E dispiace a tutti noi, eravamo andati lì per vincere. Ci tenevamo a riaprire i giochi – dichiara Grande –. Detto questo, ne usciamo convinti di essere competitivi. È stata una buona partita, affrontata col piglio giusto e giocata con determinazione e intensità, anche se ora rimangono amarezza e dispiacere. Va però anche detto che, pur con un eventuale successo, Udine avrebbe ancora avuto il pallino in mano".

È stata una gara in cui diverse volte Rbr è tornata a galla dopo aver subito spallate importanti. "Quelle rimonte sono un buon segnale – prosegue Grande –. Soprattutto l’esser tornati in piedi dopo quel piccolo break che abbiamo subito a metà terzo periodo". Ora testa alle ultime due partite di regular season, lunedì prossimo a Bologna e domenica 27 con Nardò, poi i playoff. Da mercoledì 30 aprile a domenica 4 maggio andranno in scena i play-in. Nel weekend successivo partiranno i quarti di finale, che RivieraBanca giocherà in casa contro una squadra che uscirà dagli stessi play-in.

L’obiettivo è ora conquistare il secondo posto, un traguardo raggiungibile con una singola vittoria in due gare oppure con un ko di Cantù. "I playoff si giocheranno sostanzialmente tra un mese e ora si può impostare un lavoro rivolto sia all’immediato, con l’obiettivo secondo posto, e sia con vista a lungo raggio. La gara con Bologna di lunedì prossimo? Una vera partita da playoff, di quelle con un certo fuoco e con un clima caldo. Sarà un bel banco di prova per noi. Vincere sarebbe importante".

E chissà se, a partire dai quarti di finale, prevarranno gare ad alto punteggio come Udine-Rimini (95-86), oppure a basso punteggio come Forlì-Fortitudo (67-58). "Vedremo. Di sicuro, con l’allungarsi delle serie, le percentuali scendono e l’intensità sale, così come il fatto che le partite tendono a sporcarsi un po’ di più. Chi preferirei evitare nei playoff? Diciamo che dipende molto dal periodo dell’anno in cui si affrontano le squadre. Ad esempio, noi abbiamo sofferto Verona e anche Brindisi, ma quest’ultima l’abbiamo incontrata nel nostro momento peggiore e forse nel loro migliore. Di sicuro, qualsiasi squadra troveremo, sarà competitiva e darà filo da torcere. Noi ora dobbiamo prepararci al meglio e pensare anche che dovranno essere gli altri, dopo 38 giornate, a preoccuparsi di noi. Senza sfrontatezza, ma con la consapevolezza del percorso fatto".

Loriano Zannoni