Ancona tracolla con la capolista:. Roseto stravince

79

ANCONA

51

: Aispurua 3, Botteghi 12, Cecili 3, Obouh Fegue 14, Miccio 16, Resemini 3, Lemma 3, Sorrentino 9, Mattera 14, Polimene, Maroglio 2. All. Padovano.

ANCONA: Pierdicca 15, Francia 2, Boric 11, Pelizzari 5, Mataloni 11, Malintoppi 7, Marchionne, Carloni, Gasparri, Yusuf ng. All. Montanari.

Arbitri: Mammoli ed Esposito.

Parziali: 32-16, 42-27, 62-34, 79-51.

Il Basket Girls Ancona crolla contro la capolista Roseto e chiude con una sconfitta il 2023. Una serata storta, iniziata male già da prima del match. La sfida comincia in ritardo di 20 minuti per l’arrivo in ritardo delle ospiti e la squadra di Montanari lo accusa. Pronti, via e le padrone di casa dominano, con Miccio trascinatrice (chiuderà a quota 16). Sull’8-6 dopo due minuti, parziale di otto punti per Roseto che inizia così a divertirsi. A metà primo quarto il vantaggio sale a 11 punti, per poi chiudersi con il vantaggio della capolista di coach Padovano di 14. Nel secondo quarto la storia non cambia: nonostante un rallentamento delle Panthers e pochi attacchi incesivi, Ancona ha poche idee nella manovra e la coperta dei cambi è corta con solo Malintoppi subentrata. Vince 10-11 nel complesso, ma la rimonta rimane lontana. E a sei secondi dal termine ci si mette pure il tabellone che si blocca. Si perde altro tempo, prima di andare negli spogliatoi sul 42-27. Il terzo quarto è quello decisivo per la sconfitta. Roseto sprinta, segna 20 punti, Ancona invece si ferma a sette, chiudendo 62-34. Poi la capolista fa giocare le riserve, la sfida cala di ritmo e finisce 79-51.