Adamant, Ballabio: la guarigione procede a rilento

BASKET

In casa Adamant prosegue l’avvicinamento alla sfida interna di domenica (ore 18) contro lo Jadran Trieste, formazione ancora ferma a quota due punti in classifica, con una sola vittoria raccolta in sette partite disputate. L’obiettivo dei biancazzurri è quello di cancellare il brutto passo falso di Padova, e ricominciare a macinare punti per restare al vertice della classifica: in questo momento ci sono tre squadre a fare da battistrada a quota 12 (Monfalcone, Pordenone, Valsugana) e Ferrara ad inseguire due lunghezze più in basso. Nella giornata di martedì, Riccardo Ballabio si è sottoposto ad un’ecografia di controllo per valutare lo stato di guarigione della lesione all’adduttore della coscia che lo tiene fermo dallo scorso 9 ottobre: il cauto ottimismo che si respirava nelle ore addietro è stato un po’ smorzato dall’esito dell’esame, che ha evidenziato un processo di cicatrizzazione della lesione ancora in corso.

Il play ferrarese sta bene, ha ricominciato a correre, ma per tornare ad allenarsi in gruppo manca ancora tempo: la sensazione è che ci vorranno altri 10-15 giorni per rivedere Ballabio sul parquet, per cui al momento le date più probabili per il suo rientro sono domenica 24 novembre contro Jesolo (difficile) o quella successiva contro Gorizia (più realistica). Almeno per altre tre partite, quindi, l’Adamant dovrà fare a meno del suo playmaker titolare e stringere i denti in attesa che lo stato di salute generale migliori: anche l’ultimo arrivato Chessari sta progredendo, e la speranza in casa biancazzurra è che nel momento in cui lui e Ballabio saranno a disposizione la musica cambi e Ferrara possa tornare competitiva come all’inizio in cabina di regia. Nel frattempo, c’è da massimizzare quanto più possibile nelle prossime tre uscite: due (domenica contro Trieste e giovedì 21 a San Bonifacio) sono assolutamente alla portata, mentre domenica 17 a Monfalcone ci sarà da sudare.

j.c.