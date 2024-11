Basket DR2. Campagnola-Saturno è il match clou. L’Heron cerca gloria Derby di Divisione Regionale 2 tra Campagnola e Saturno Guastalla, in testa al girone B. Altri match in programma, con focus su Heron-Gazze Canossa e Sampolese-Icare. In girone C, Castellarano-Antal Pallavicini e sfide reggiane.