L’Use si butta via nel finale. Non basta un gran Sesoldi

Basket Cecina 93Use Empoli 82

BASKET CECINA: Pedroni 13, Saccaggi 12, Mazic 20, Pistolesi 11, Tintori 2, Bruci 6, Pistillo 21, Nannipieri 8, Dabo, Parietti. All.: Da Prato.

USE COMPUTER GROSS: Giannone 21, Baccetti 3, Sesoldi 17, De Leone 12, Mazzoni 2, Quartuccio 8, Maric 19, Tosti n.e., Regini n.e., Ramazzotti, Marini. All.: Valentino.

Arbitri: Nocchi di Vico Pisano e Russo di Firenze.

Parziali: 23-23; 44-36; 61-67.

CECINA – Natale amaro per l’Use Computer Gross, uscita sconfitta 93-82 dal Pala Poggetti al cospetto del Basket Cecina dell’ex coach Da Prato. Decisivo ai fini del punteggio il periodo finale, in cui in biancorosso incassano ben 32 punti, soprattutto a causa delle alte percentuali dalla lunga distanza dei padroni di casa. Senza Rosselli, fermato da un problema influenzale, la squadra di Valentino offre comunque una buona prestazione con la principale nota lieta rappresentata dal ritorno di Maric sui suoi livelli dopo i problemi fisici accusati di recente. Dopo un ottimo tempino iniziale gli empolesi mollano un po’ la presa prima dell’intervallo lungo al quale si arriva sul 44-36 per Cecina. La terza frazione illude visto che la Computer Gross, trascinata anche da un ottimo Sesoldi, la chiude avanti per 61-67 con ben 31 punti all’attivo. Nei dieci minuti finali, infatti, Cecina entra in ritmo e trova i canestri per portare a casa la vittoria. Adesso le meritate feste di fine anno con l’Use che chiude questo 2024 al quarto posto con 20 punti, lontana due lunghezze dal Costone Siena e quattro dalla coppia di testa formata da San Miniato e Lucca.