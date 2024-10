Ancora incerto il ritorno dell’ala-guardia israeliana. Dawson s’allena ma sarà in dubbio fino all’ultimo

Contro Pesaro in casa mercoledì 16 e domenica 20 ad Avellino si è cambiato e ha effettuato il riscaldamento con la squadra, magari domenica a Rimini con una mossa a sorpresa coach Antimo Martino lo butterà in campo.

Le condizioni di Shawn Dawson, l’ala-guardia straniera dell’Unieuro che finora, precampionato a parte, ha giocato la prima partita di campionato a Cividale e la seconda in casa contro Cento dove ha subìto un infortunio alla gamba destra, sono ancora avvolte dal mistero. Da martedì ha ripreso ad allenarsi con la squadra e si sta progressivamente reinserendo nel ritmo completo delle sedute (pochi giorni fa, intervistato dal Carlino, Raphael Gaspardo ha espresso la speranza del suo ritorno). Da qui poi a dire se e quando verrà impiegato nuovamente, ce ne passa.

Ragionando sull’ex nazionale israeliano occorre valutare il cronico ritardo di preparazione e affiatamento con i compagni che, a maggior ragione dopo l’infortunio, non è certo migliorato; una giustificata prudenza da parte dello staff tecnico che vuole essere sicuro che il giocatore sia guarito bene e sia almeno in un’accettabile condizione; e poi la classica pretattica prima di una partita importante come sarà il derby di domenica al Flaminio. Vale la pena ricordare che a gennaio, per un problema fisico, proprio a Rimini l’Unieuro non rischiò Kadeem Allen.

Sarà solo fra sabato e domenica che coach Martino e la società decideranno il da farsi e se impiegare, magari con un minutaggio limitato, Dawson già domenica a Rimini oppure aspettare per schierarlo contro la Libertas Livorno. Di certo c’è che Dawson si sta allenando con la squadra. La scelta, tra la necessità di avere un rinforzo e il timore di cadere in guai peggiori, non sarà facile.

s. b.