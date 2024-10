Andrea Costa, Angori. "Forti quando conta. Iniezione di fiducia»

Corsara a Casale Monferrato, l’Up Andrea Costa esulta per la sua seconda vittoria consecutiva dopo il rotondo 100-96 rifilato ai piemontesi. Un successo arrivato dopo un supplementare e firmato da un attacco stellare con sei uomini in doppia cifra e il solito Maks Klanjscek grande protagonista, ben affiancato da Jack Sanguinetti, veterano dal sangue freddo nel decisivo overtime. Il tutto per la grandissima soddisfazione del suo tecnico Matteo Angori, che raccoglie i frutti del lavoro del suo gruppo. "Su un campo storico e contro una squadra di grande talento ed esperienza abbiamo fatto una partita importante, una vittoria che sta seguendo il filone della nostra crescita – dice l’allenatore –, e dopo le sconfitte ad Agrigento e con Mestre, a Casale abbiamo giocato una gara a viso aperto soprattutto dal punto vista offensivo. È vero che il punteggio è molto alto, ma nei momenti topici, alla fine dell’ultimo quarto e nel supplementare, abbiamo fatto delle ottime difese di squadre. Abbiamo cercato di attaccare i loro cambi e nei momenti topici abbiamo messo la palla in mano ai nostri migliori giocatori. Comunque restiamo calmi perché siamo solo all’inizio anche se queste vittorie, ottenute su campo così difficili ci danno fiducia nel continuare a lavorare come stiamo facendo giornalmente in palestra".

Sanguinetti e Klanjscek, come detto, si sono rivelati gli uomini cardine del successo di Casale Monferrato. "Jack l’ho voluto per questo, perché sa cosa fare nei momenti topici, a prescindere dai canestri che ha fatto che sono da grande giocatore. Pur avendo fatto fatica, ho scelto di tenerlo in campo perché nei momenti di difficoltà avere Sanguinetti in campo mi dà tranquillità. Quanto a Klanjscek, sta superando tutti gli esami, è un giocatore di alto livello ed è il miglior marcatore del campionato; inoltre si allena tantissimo e fa gruppo". E infine non manca un applauso ai tifosi biancorossi accorsi in massa nella trasferta piemontese: "Ormai ho finito gli elogi per i nostri tifosi. Un tifo come il nostro non c’è in serie B e queste prestazioni sono anche per loro".