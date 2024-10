Unieuro, oggi probabilmente il rientro in palestra con i compagni. Dawson, si avvicina il ritorno in squadra

Segnali di cauto ottimismo per Shawn Dawson. L’ala ferma da dopo la gara di mercoledì 2 ottobre contro Cento, in cui aveva subìto un colpo che gli ha provocato un edema osseo a livello femoro rotuleo, oggi potrebbe tornare ad allenarsi coi compagni, un segnale incoraggiante verso un suo pieno recupero. Infatti dopo aver saltato la gara contro Verona e la trasferta di Brindisi e dopo essere stato rimesso fra i 12 pur senza scendere in campo nella vittoria casalinga di mercoledì contro Pesaro, il giocatore sta meglio. Dal giorno del suo infortunio ha effettuato due sedute di terapia giornaliere ed oggi l’indicazione parrebbe essere quella di provare ad aggregarlo ai compagni anche se un suo eventuale impiego in vista della gara di domenica ad Avellino sarà deciso solo a poche ore dalla palla a due.

Comunque anche se in Campania non dovesse scendere in campo, a meno di imponderabili ricadute Dawson dovrebbe riprendere ad allenarsi a pieno ritmo con la squadra da martedì per essere presente, anche se ovviamente non ancora al massimo della condizione, domenica 27 in occasione del derby a Rimini e a maggior ragione il 3 novembre in occasione della gara casalinga che l’Unieuro disputerà contro la Libertas Livorno.

Dawson è sceso in campo nell’esordio in campionato a Cividale, quando ha chiuso con 10 punti, 7 rimbalzi e 5 assist in 29 minuti tirando 2/6 da due, 1/5 da tre e 3/4 dalla lunetta, mentre contro Cento il suo score ha fatto segnalare 5 punti – tutti su tiro libero su sei tentativi –, 9 rimbalzi, tre recuperi e altrettanti assist in 26’ con 0/2 da due e 0/4 da tre.

Stefano Benzoni