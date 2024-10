Basket serie b. Pordenone esperta e con taglia fisica:. Ferrara vuole correre

Prosegue l’avvicinamento dell’Adamant Ferrara alla delicata trasferta di domenica a Pordenone, primo bivio della stagione biancazzurra visto che si affronteranno due delle tre capoliste a punteggio pieno. La truppa di coach Benedetto ci arriva forte dei quattro successi consecutivi ma non al meglio dal punto di vista fisico: oltre all’ormai lungodegente Ballabio, che sta lavorando fuori dal campo per recuperare nel migliore dei modi dall’infortunio muscolare all’adduttore della gamba sinistra, in settimana qualche linea di febbre ha colpito alcuni giocatori, tra cui Drigo, Turini (foto) e il giovane Cazzanti. Nulla di grave, sia chiaro, ma di certo Ferrara domenica dovrà stringere un po’ i denti considerato il periodo non fortunatissimo sul piano fisico e degli acciacchi. A Pordenone si affronteranno due squadre dalla filosofia diversa: i padroni di casa hanno puntato sull’esperienza, soprattutto nel reparto lunghi, coi veterani Mandic e Bozzetto che dovranno vedersela con la gioventù e la freschezza dei vari Sackey, Tio e Yarbanga. Sarà proprio dentro l’area che l’Adamant dovrà fare la differenza, alzando i ritmi e giocandosela nell’uno contro uno puntando sull’esplosività e l’atletismo dei suoi lunghi. Al Pala Crisafulli, Drigo e compagni non saranno soli, visto che un folto manipolo di tifosi biancazzurri si sta organizzando per la trasferta in terra friulana.

j.c.