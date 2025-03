Andrea Costa. C’è la capolista, l’impresa è possibile

L’Andrea Costa cerca il colpo a sorpresa nella tana della capolista. Oggi pomeriggio, alle ore 18, al PalaFacchetti di Treviglio (arbitri Marzo e Galluzzo) l’Up affronterà i lombardi nella prima delle cinque sfide che mancano alla fine del campionato. "La nostra forza è quella di essere rimasti uniti anche nei momenti di difficoltà, poi tra vincere e perdere ci passa più del 50 per cento di differenza, e noi abbiamo l’entusiasmo di essere tornati alla vittoria, soprattutto in una partita speciale come è stato il derby" esordisce coach Federico Vecchi alla vigilia della sfida contro Treviglio. Una sfida che si presenta inevitabilmente con un elevato coefficiente di difficoltà.

"Affrontiamo la prima della classe che, dopo aver preso le misure al campionato è stata un rullo compressore e di questo bisogna riconoscere la filosofia del lavoro e la bravura di staff tecnico, giocatori e società. Ma queste sono le partite belle da giocare, anche alla luce della crescita che stiamo avendo: una crescita che è stata costante e con un impulso dato dalle due settimane di allenamenti in cui ci siamo potuti concentrare su di noi. Ora però è il momento di fare non un passettino, ma un bel balzo, per essere continui nel gioco per 40’, sapendo assorbire gli errori in fretta. Questa è la chiave per competere contro una squadra forte come è Treviglio". Non sarà in campo l’ex biancorosso Restelli (out per un infortunio alla caviglia), ma non mancheranno le insidie nella squadra di coach Villa, primo fra tutti il pivottone Marcius a creare problemi sotto canestro. Lavoro per i lunghi dell’Up, che potrà fare affidamento anche sulla sua ritrovata duttilità tattica. "Abbiamo dato certezze e aggiunto dettagli per essere più flessibili – chiude coach Vecchi –, poi ogni settimana aggiungiamo qualcosa ma quello che faremo dipenderà anche dall’andamento della partita e come la interpreteremo".

Le gare (34sima giornata): Saronno-Monferrato 92-97; Crema-San Vendemiano; Desio-Virtus; Agrigento-Mestre; Legnano-Piacenza; Capo d’Orlando-Ragusa; Treviglio-Andrea Costa; Vicenza-Lumezzane; Faenza-Fidenza; Fiorenzuola-Omegna.

La classifica: Treviglio 52; San Vendemiano, Legnano 48; Capo d’Orlando 42; Omegna, Faenza, Mestre 40; Monferrato 38; Agrigento, Fidenza 36; Lumezzane, Vicenza 32; Neupharma Virtus Imola 30; Up Andrea Costa Imola 28; Desio 26; Crema, Piacenza 24; Fiorenzuola 20; Ragusa 16; Saronno 12.