Andrea Costa e Virtus Un sabato da non fallire

Scende in campo ancora al PalaRuggi l’Up Andrea Costa, nella sfida che stasera la vede opposta alla Virtus Ragusa (palla a due alle 20:30, arbitri Chiarugi e Rinaldi) e che vedrà il ritorno di Luca Fazzi a distanza di sette mesi dall’infortunio al ginocchio subito nella sfida con Lumezzane giocata a Cento (il 10 marzo). Il capitano biancorosso tornerà a fra parte dei dodici dopo aver osservato i compagni dalla tribuna le prime tre gare. "Se fino alla scorsa settimana Fazzi si allenava con noi con minutaggi prestabiliti, da questa settimana ho avuto l’ok dello staff medico per farlo allenare come tutti gli altri, senza limitazione – spiega coach Matteo Angori –. Quindi sarà nei dodici e se, e quanto giocherà, sarà solo un discorso tecnico". Oltretutto, senza la trasferta di mezzo, l’Up ha goduto anche di una settimana quasi completa per prepararsi.

"Una settimana completa, pur se un po’ più corta, ma che è stata utile prima di tutto per mettere un po’ di benzina nei giocatori un po’ più indietro come Sanguinetti e Fazzi. E poi siamo riusciti a lavorare ogni giorno su quello che dovevamo puntualizzare e mettere a posto". Focus particolare sulla difesa, come ha già sottolineato lo stesso coach. "Contro Mestre abbiamo fatto tanti errori, ma ci sta contro una squadra di altissimo livello mentre noi abbiamo da sistemare alcune cose. Ma dobbiamo farlo velocemente, soprattutto sulle situazioni di pick and roll e poi sapere che in ogni partita il nostro focus deve essere difensivo. In attacco possono esserci giornate in cui viene tutto bene e altre in cui avremo più difficoltà. Mentre avere una certa solidità difensiva deve essere il nostro punto di forza a ogni partita".

Tre le sconfitte maturate finora da Ragusa, ancora al palo ma forte di individualità (Nicolò Bertocco, Mirko Gloria, Franco Gaetano). "Avrà fame e verrà a Imola con la fame di muovere la classifica – chiude Angori –. Ragusa è una squadra che ha un grande talento offensivo, tra le prime per punti segnati, corre bene in campo aperto con gli esterni e con i lunghi. Il nostro focus principale sarà limitare la loro aggressività offensiva e i loro giocatori di talento, lavorando bene con la nostra chimica difensiva".