Andrea Costa, il grande cuore dell’ex Preti : "Il derby mi manca, mi piacerebbe tornare"

"Il derby? Pagherei per giocarlo". Tutta l’emozione che può dare la sfida tra Andrea Costa e Virtus nelle parole dell’imolesissimo Jacopo Preti, ora in forza a San Vendemiano. Terzo in classifica e lanciato per un campionato di vertice, Preti ha già affrontato le due imolesi raccogliendo vittorie (tre e una sconfitta) e buone prestazioni personali. Particolarmente proprio contro la sua Andrea Costa. "Per me ha sempre un sapore diverso giocare a Imola, in particolare contro l’Andrea Costa per il mio legame fin dalle giovanili e perché di fatto resto sempre un biancorosso. È impegnativo ma sono un professionista e come tale devo comportarmi".

Come vede le due imolesi? Partiamo dall’Andrea Costa.

"Mi spiace che abbia avuto una flessione, ma questo campionato è davvero ostico. Ha fatto buone partite nonostante abbia giocato gare ravvicinate contro squadre forti, come noi, Monferrato, Omegna in un periodo in cui con il cambio di allenatore avrebbe avuto bisogno di tempo per mettersi a posto. Purtroppo con un campionato così si rischia di entrare in un loop di sconfitte da cui non è facile uscirne".

E la Virtus?

"L’ho vista sicuramente meglio nell’ultimo periodo, ma anche qui c’è da stare attenti perchè basta un attimo per cambiare la situazione".

Come sta affrontando questo campionato così lungo e denso di partite?

"Un campionato di altissimo livello, anche fisico, e con tutte queste partite il rischio infortuni è molto alto. Penso sia una follia giocare due turni infrasettimanali consecutivi, però bisogna adattarsi a queste scelte della lega. Avere tante gare è di certo divertente per chi guarda, così come lo è per noi giocarle, ma risulta impegnativo".

Che derby sarà?

"Vedo un’Andrea Costa che vorrà rifarsi dall’ultimo momento contro una Virtus che arriva da un buon periodo. Poi parliamo del derby, una gara che pagherei per poterla giocare".

Se tornasse a Imola potrebbe giocarlo... ovviamente, sappiamo già quale maglia preferisce.

"Il mio sogno è finire la carriera all’Andrea Costa, magari vincere anche un campionato. Ma vorrei tornare solo quando la situazione della società sarà sistemata del tutto. A ora va dato il giusto merito a Sofia Conti per il lavoro di quest’anno, perché non era facile far ripartire l’Andrea Costa. Poi speriamo che in futuro si creino le condizioni per esaudire questo mio sogno".

Intanto terzo in classifica San Vendemiano. Si può vincere ai playoff?

"A San Vendemiano si lavora bene e il gruppo è bellissimo. Ripeto, il campionato è competitivo anche guardando alle squadre dell’altro girone ma abbiamo le potenzialità per giocarcela fino alla fine. Finora abbiamo fatto solo sei o sette partite al completo e se troviamo un po’ di continuità da portare ai playoff, allora possiamo dire la nostra".