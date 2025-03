Sogna ragazzo sogna: adesso è tutto vero: "Fatta un’impresa, i ragazzi se la meritano"

Arriva davanti ai taccuini ebbro di gioia ma con la voce sorprendentemente ancora intatta nonostante abbia passato le precedenti due ore a urlare incessantemente per incoraggiare e dare istruzioni ai suoi giocatori: Marco Del Re ha appena condotto la sua T Tecnica Gema Montecatini al trionfo in Coppa Italia LNP Old Wild West di Serie B Nazionale, ricevendo peraltro il premio di miglior tecnico della manifestazione da "Meo" Sacchetti, ex commissario tecnico della nazionale italiana e padre di quel Brian capitano e simbolo della Liofilchem Roseto a cui ha appena inflitto una bruciante: "All’inizio della stagione questa manifestazione non era un obiettivo e non poteva esserlo, lo è diventato però strada facendo, con il nostro cammino in regular season si è fatto sempre più convincente: ce lo siamo guadagnato sul campo, con il sudore e fra mille avversità – commenta il tecnico livornese – Una volta arrivati a Bologna abbiamo affrontato questo impegno con serietà, facendo fronte ad assenze importanti come quella di Chiarini e ad infortuni vari, uno su tutti quello di Acunzo. Siamo riusciti a battere due squadre fortissime, i ragazzi si devono godere al massimo questa serata, se la meritano".

La voce di Guido Meini invece è rotta dall’emozione: per l’ex numero 6 e deus ex machina del progetto tecnico della Pallacanestro Montecatini la vittoria della Coppa Italia rappresenta il primo trofeo da dirigente, arrivato per giunta con la squadra della propria città. Chi dice che nessuno è profeta in patria? "Voglio ringraziare il presidente, questi ragazzi che ci hanno regalato una grande gioia ma anche e soprattutto tutti coloro che investono quotidianamente tempo e risorse in questo progetto – esordisce il diesse rossoblù - E’ un primo passo ma per noi è importante, spero che ci dia la spinta decisiva in termini di convinzione e fiducia per la parte finale di campionato, quella più importante". E poi la dedica: "Il mio pensiero va a Mateo Chiarini, che pur da infortunato è stato importantissimo come supporto ai compagni e a Mattia Acunzo che si è fatto male, speriamo non in modo grave". Anche se le sensazioni, in questo caso, sono negative.

Filippo Palazzoni