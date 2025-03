Forlì, che bombe Harper e Perkovic. Bel blitz: decisivi i 50 punti del duo

ASSIGECO PIACENZA 82UNIEURO FORLÌ 100

ASSIGECO: Gilmore 22 (4/8, 4/9), Gajic (0/1 da tre), Angeletti, Suljanovic 3 (1/1), D’Almeida 3 (1/1), Querci 5 (1/3, 1/3), Marks 16 (3/8, 2/5), Bonacini 12 (3/7, 2/4), Serpilli 8 (0/2, 2/8), Bartoli 13 (4/4, 1/1), Filoni n.e. All.: Manzo.

UNIEURO: Parravicini 12 (2/5, 1/3), Cinciarini 7 (2/2, 0/4), Tavernelli, Gaspardo 15 (5/9, 1/4), Perkovic 25 (4/5, 5/12), Pascolo 8 (4/4), Magro 8 (4/5), Del Chiaro (0/2 da tre), Pollone (0/1, 0/2), Harper 25 (3/6, 6/8). All.: Martino.

Arbitri: Maschio, D’Amato, Rodia.

Parziali: 19-33, 36-48, 56-74.

Note – T2: Piacenza 17/37 (45%), Forlì 23/35 (65%); T3: Piacenza 12/30 (40%), Forlì 14/37 (38%), TL: Piacenza 12/23 (52%), Forlì 12/14 (86%). Rimbalzi: Piacenza 37 (12 offensivi), Forlì 42 (11 offensivi).

L’Unieuro vince a Piacenza la trasferta che non poteva fallire contro l’ultima in classifica, in lotta per evitare la retrocessione e che in casa aveva battuto già Fortitudo e Milano. Lo fa toccando per la prima volta in stagione quota 100 punti (finora il record erano stati i 93 in casa contro Vigevano) e giocando una gara finalmente continua eccettuato un solo passaggio a vuoto nel secondo quarto. Notevole la prova offensiva per la coppia di stranieri Harper-Perkovic che chiude con 50 punti segnati (11/20 da tre in coppia), 25 a testa, per ciascuno un quarto della produzione di squadra. Note liete anche da Parravicini che torna in doppia cifra di punti, la seconda volta nel girone di ritorno.

Forlì parte con gli acciaccati Tavernelli (ginocchio sinistro) e Magro (schiena) in quintetto ed è proprio il centro a segnare su assist del play il primo canestro della gara, seguito dalla prima bomba di Harper. Forlì gioca sciolta in attacco e difende bene e dopo 5’20’’ ha già doppiato i rivali sull’8-16. Poi sale a +10 sul 9-19 dopo la prima bomba di Parravicini e tocca due volte il +14 anche sul finire del parziale con la terza tripla di Harper.

Nel 2° quarto, con un quintetto tutto italiano, c’è l’unico passaggio a vuoto dell’Unieuro che tocca il +16 sul 19-35, poi in 5’15’’ segna solo 3 punti permettendo a Piacenza di riavvicinarsi grazie a un parziale di 13-3 per il 32-38 a 3’47’’ grazie anche al risveglio di Marks fino a quel momento ben contenuto da Harper. Trascinata dall’ex giocatore di Martino a Ravenna, l’Assigeco arriva sul -4 sul 36-40, ma Serpilli sbaglia due volte, prima il tiro del -2 a 1’46’’ e poi quello del -3 a 46’’ dall’intervallo. Forlì si risveglia e negli ultimi 100 secondi del tempo piazza un 8-0 che la riporta avanti in doppia cifra con la bomba allo scadere di Perkovic.

Proprio il croato è il dominatore della terza frazione. Grazie soprattutto a lui Forlì tiene a distanza una Piacenza che non molla, arriva a -7 sul 48-55 e poi a -8 sul 52-60. Ma qui con 8 punti di Toni Forlì risponde con un parziale di 14-4 per il +18 dopo 30’, con Perkovic già a quota 23 (17 punti nella frazione).

Il quarto periodo non ha storia. Forlì tocca prima il +21 (58-79), poi il +25 (58-83 dopo 32’) e a +27 (69-96 dopo 37’). Il punteggio in tripla cifra viene siglato pochi secondi dopo da Harper. Forlì vince la nona trasferta su 17 e guarda con fiducia al doppio importantissimo impegno casalingo della prossima settimana quando al Palafiera arriveranno Avellino, per un recupero, e l’Urania Milano.