La salvezza non aspetta. Estra, serve un’impresa. Trasferta contro Tortona senza capitan Della Rosa

Il calendario dell’Estra non è dei più facili e lo abbiamo già detto. Dopo Brescia e Trento i biancorossi affrontano oggi Tortona (ore 17-30), una squadra decisamente insidiosa, che sta disputando un’ottima stagione. "In queste otto partite dovremo fare un ottimo lavoro – dice Gasper Okorn – Brescia e Trento erano due partite complesse ma lo è anche Tortona che è reduce da un ottimo risultato con la vittoria in casa contro l’Aek e se non commettono passi falsi con Wurzburg si qualificheranno per la Champions League e quindi per noi sarà una partita molto complessa. Il nostro calendario è difficile da qui alla fine per cui sappiamo che dobbiamo dare il massimo in ogni partita, sappiano che visto le condizioni in cui siamo al momento tutto deve andare in una certa direzione e dobbiamo incanalare la partita in una certa maniera ed anche gli episodi ci devono aiutare".

Tortona, così come hanno fatto le altre squadre, punterà a togliere dalla partita Forrest e Pachall per non dare a Pistoia punti di riferimento, di contro l’Estra dovrà provare ad individuare dei punti deboli degli avversari sui quali fare leva. "È difficile individuare un punto debole di Tortona – prosegue Okorn – perché hanno dieci giocatori in grado di contribuire non solo il quintetto ma anche chi entra dalla panchina può dare una grossa mano, penso a Denegri e Baldasso due giocatori che si possono accendere e cambiare la partita. Sappiamo che loro si adatteranno a Forrest e Pachall perché ormai le squadre stanno facendo questo per toglierci i nostri punti di riferimento e noi dovremo adattarci ed allo stesso tempo essere furbi ad abbassare i ritmi perché non possiamo permetterci di correre, rischiare di perdere il pallone o prendere contropiedi perché non abbiamo i numericamente i giocatori per poterlo fare. Controllare il ritmo, essere bravi a cambiare difese e ad adattarci alle situazioni in campo visto la situazione di emergenza in cui ci troviamo per l’ennesima volta".

Pistoia, come se non bastasse, si trova a dover fare a meno del suo capitano fermo per un dolore alla schiena. "Della Rosa non giocherà domani perché ha un dolore alla schiena – spiega Okorn –, lo aveva già a Trento, ha giocato sul dolore ma nel terzo quarto, quando ha preso sfondamento, ha preso di nuovo un colpo e abbiamo deciso di evitargli ulteriori problemi e gli abbiamo dato dieci giorni di riposo e di terapie e speriamo di recuperarlo per la gara in casa contro Trieste. Sono contento del lavoro che stanno facendo i ragazzi e della chimica di squadra che c’è adesso".

Al momento un rinforzo dal mercato è arrivato, adesso si attende il secondo come detto dal presidente David anche se ancora è tutto da decidere. "Al momento non abbiamo ancora deciso se andremo a cercare un giocatore più vicino a canestro o sul perimetro – afferma Okorn – vedremo cosa offrirà il mercato e soprattutto cosa ci darà Allen e come si adatterà la squadra al suo arrivo e dopo se ci sarà occasione dopo essermi confrontato con Sambugaro ed il presidente eventualmente faremo questa scelta. Mi preme dire che questo è come va il mercato e la costruzione della squadra ovvero il presidente ed il direttore sportivo danno la disponibilità di budget ed individuano dei nomi e poi vengono proposti all’allenatore e tutti insieme ne parliamo per decidere quale sia la scelta corretta. Se fosse stato fatto così fino dall’estate e non una sola persona che decide senza consultarsi con nessuno Pistoia sicuramente non sarebbe in questa situazione di classifica".

Maurizio Innocenti