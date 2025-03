La rincorsa della Tarros. Inizia il girone di ritorno. Assalto al Campus Varese

Inizia oggi il girone di ritorno dei playout della B Interregionale Nord-Ovest; la Tarros è impegnata nella sua rincorsa ad uno dei primi tre posti di questa seconda fase, di cui i primi due che appaiono oramai appannaggio delle due senesi, Mens Sana e Virtus. Per il terzo ed ultimo posto che offrirà il lasciapassare per una salvezza anticipata, evitando così un’ulteriore fase che allungherebbe la stagione, restano al momento in lotta 3 formazioni: Don Bosco Crocetta Torino ed Olimpia Legnaia Firenze, oltre ovviamente agli spezzini. Torino e Firenze sopravanzano di 2 lunghezze in classifica i ragazzi di Marco Mori che non possono far altro che vincere da qui alla fine e sperare in un passo falso di entrambe. Tarros che gioca oggi al PalaSprint ospitando alle 18 il Campus Varese (arbitri Tommaso Cavasin di Rosignano Marittimo e Matias Deliallisi di Livorno), la squadra giovanile del Basket Varese di A1. Già all’andata i bianconeri si imposero nettamente (69-99) nonostante la presenza in campo di Elisee Assui N’guessan, la forte ala, classe 2006, già nel giro della nazionale italiana ed oramai in pianta stabile anche in prima squadra, per cui la sua presenza sul parquet di ‘via Parma’ dovrebbe essere in dubbio, ciò non toglie che la formazione di coach Roncari possiede nelle sue fila giocatori di spessore nonostante la giovane età, come i lunghi Kouassi e Prato e gli esterni Carità e Tapparo. Il piano gara dei lombardi, tra l’altro ancora a secco di vittorie in questa seconda fase, sembra abbastanza semplice da decifrare.

Giocare come sempre in campo aperto, essere assistiti da buone percentuali al tiro e, restando in scia agli spezzini, provare il colpaccio negli ultimi minuti. Sul fronte opposto coach Marco Mori sembra abbastanza tranquillo per quello che i suoi ragazzi sapranno proporre dato che la settimana di allenamenti è stata sicuramente proficua e priva in intoppi. "Stiamo bene – commenta il tecnico livornese della Tarros –; siamo concentrati su di noi per non cadere in presunzione. Varese ha 2 guardie che sono i punti terminali offensivi Carità e Tapparo. Rispetto all’andata potrebbe essere assente Assui visto che oramai è in pianta stabile in serie A e ci sarà invece un lungo di grande prospetto come Prato. Non dobbiamo sottovalutare Varese, ma al di là degli avversari, dobbiamo dedicarci a migliorare sempre nelle esecuzioni e nell’attenzione. Mi aspetto anche che gli sportivi spezzini vengano a sostenerci perché i ragazzi si meritano di avere un supporto importante".

Gianni Salis