Basket Serie B femminile. Usmate si aggiudica il derby con il suo attacco atomico

Usmate ha vinto per 82-68 il derby brianzolo di Serie B femminile. Partita senza storia, con Usmate che ha concluso con quattro giocatrici in doppia cifra. "Siamo andati subito avanti di una decina di punti, poi abbiamo amministrato il vantaggio permettendoci il lusso di fare variazioni tattiche - spiega l’allenatore Pasquale De Sena - ho anche potuto provare dei quintetti atipici, dando tanto spazio alle seconde linee. Beretta, che è con noi da un mese, ha avuto un alto minutaggio perché deve inserirsi nei nostri meccanismi. Milani, ferma da fine gennaio per un menisco, ha dato minuti di qualità realizzando 4/4 al tiro da tre. Sono state tanto in campo anche le Under 17 Sala e Villa, riuscendo a non far calare la qualità del gioco. Per le nostre caratteristiche andiamo tanto in contropiede oppure cerchiamo soluzioni dal perimetro con ottime percentuali". Un gioco prolifico: "Segniamo di media 70 punti a partita, miglior attacco del campionato. Contro Robbiamo non ci siamo spremuti molto in difesa, mentre abbiamo espresso al meglio tutto il nostro talento offensivo. Per noi fare canestro non è certo un problema. Per quanto riguarda l’obiettivo stagionale, a una giornata dal termine della regular season, sappiamo già di aver raggiunto i playoff".

Ant.Gal.