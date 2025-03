Basket serie B Interregionale: la rimonta non riesce. L’Olimpia Castello si butta via. D’Ambrosio sciupa la palla giusta

OLIMPIA CASTELLO71SAN PAOLO OSTIENSE76

OLIMPIA CASTELLO: Castellari 4, L. Conti ne, Gianninoni 11, Alberti 14, D’Ambrosio 11, Biasich 13, Galletti, Garuti 1, Torri 2, Zhytaryuk 15. All. Zappi.

SAN PAOLO OSTIENSE: Ferrara, Miscione 22, Loi 5, Attia, Mugnaioli 3, F. Conte 2, Amanti 12, Cecchini 14, Paluzzi 2, Paolini 12, Vrancianu 2, Vettor 2. All. Colella.

Arbitri: De Rosa e D’Amico.

Note: parziali 18-25; 34-39; 50-54.

Inizia in salita il giro di boa della poule-playout dell’Olimpia Castello di coach Mauro Zappi, che priva di Simone Conti per un problema al polpaccio non riesce a completare la rimonta e alza bandiera bianca contro San Paolo Ostiense. Dal 57-57 che aveva rimesso in parità i nerazzurri, i capitolini alzano l’intensità scappando sul +11 a 3 giri dall’ultima sirena. Ed è proprio quando sembra fatta che i castellani hanno un sussulto di orgoglio che grazie a D’Ambrosio e Alberti riapre la gara a 50" (68-71). Miscione segna la tripla del +6, Biasich replica prontamente e a 12“ l’Olimpia ha il pallone per provare a giocarsi l’overtime: D’Ambrosio si fa recintare e commette l’infrazione di passi che consegna il possesso agli avversari, che aggiustano il vantaggio.