Basket SERIE b. L’Etrusca conferma la sua solidità. Sconfitto il Tortona

L’Etrusca San Miniato ha conquistato una nuova vittoria contro Tortona, mantenendo il primato in classifica e confermando la propria solidità in un momento delicato della stagione. La partita è iniziata con San Miniato aggressiva in difesa e capace di muovere bene il pallone in attacco, trovando soluzioni efficaci soprattutto nella prima parte della gara. Tuttavia Tortona non si è lasciata sorprendere e ha mantenuto il passo, impedendo ai padroni di casa di prendere il largo con il primo quarto che si è chiuso sul 19-14. Nel secondo periodo gli ospiti hanno aumentato l’intensità difensiva e sono riusciti a trovare maggiore continuità in attacco, mettendo in difficoltà San Miniato con una pressione costante e un buon lavoro nel pitturato. L’Etrusca ha faticato a trovare il giusto ritmo offensivo e ha visto progressivamente ridursi il vantaggio accumulato nei primi minuti, arrivando all’intervallo lungo sul 33-31, con la partita ancora apertissima e un equilibrio che è sembrato destinato a protrarsi fino alla fine. Dopo la pausa, la difesa dell’Etrusca è tornata a essere l’arma principale della squadra con una maggiore intensità che ha limitato le soluzioni offensive degli ospiti e ha permesso ai padroni di casa di ritrovare fluidità anche in attacco, chiudendo il terzo quarto sul 57-51, guadagnando un piccolo margine di sicurezza in vista dell’ultima frazione. Difatti negli ultimi dieci minuti la squadra di casa ha gestito con lucidità il vantaggio.

Andrea Martina Torre