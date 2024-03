Andrea Costa, mano pesante del giudice. PalaRuggi squalificato per due giornate

La mano pesante del giudice sportivo ha colpito l’Andrea Costa dopo la vittoria con Roseto punendo i biancorossi con due giornate di squalifica del PalaRuggi. La sfida di domenica, contro Lumezzane, è stata così spostata al palasport di Cento, anche se la società ha presentato ricorso d’urgenza per chiedere la revoca della squalifica (una decisione definitiva è attesa per oggi). A portare il giudice verso questa decisione è stata una combinazione di diversi episodi quanto mia spiacevoli causati in parte da alcuni tifosi sistemati nella curva e in parte da alcuni del settore parterre, quello più vicino al parquet. Dal parterre si sarebbero mossi sei tifosi a fine gara per andare a insultare e minacciare la coppia arbitrale. A questo si aggiunge il lancio di bottigliette d’acqua dal settore curva verso il campo, avvenuto appena Ranuzzi ha infilato i due tiri liberi vittoriosi, che ha comportato la sospensione del gioco per asciugare il parquet prima di disputare gli ultimi 7 decimi di gara. A questo si aggiunge anche l’ormai solita ammenda (750 euro) per le offese e gli sputi rivolti agli arbitri durante la partita (questo nonostante l’invito dello stesso coach Di Paolantonio, su richiesta degli arbitri, a smetterla), oltre che per l’episodio dell’acqua. Da qui la decisione di colpire il club con due giornate lontano dal PalaRuggi, a cominciare appunto da domenica, con l’Andrea Costa che ha individuato il parquet di Cento come campo di gioco per la sfida con Lumezzane. "Fiduciosa che il giudice sportivo prenda in considerazione il ricorso, l’Andrea Costa si scusa per questi gesti che costituiscono un grave danno alla società stessa, parte lesa e assolutamente estranea ai fatti" la nota del club.

La speranza dell’Andrea Costa è di una revoca completa della squalifica, o almeno della riduzione a una sola giornata che potrà essere convertita in un’ammenda pecuniaria, lasciando così inalterata la possibilità di scendere in campo al PalaRuggi già domenica. A dare fiducia all’Andrea Costa c’è il precedente della Luiss Roma, in A2, una settimana fa.