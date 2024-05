Playoff, la voglia matta del Loreto di Pizza: "Chiudere la serie sospinti da tanti tifosi"

Dopo la vittoria in garauno a Senigallia contro la Goldengas, l’Italservice Loreto domani gioca il ritorno dei quarti di finale playoff di serie B Interregionale al PalaMegabox alle ore 18. Il pensiero fisso è chiudere la serie e guadagnarsi il passaggio di turno. "Siamo molto contenti della partita di mercoledì scorso – racconta il presidente Lorenzo Pizza – ero anche io presente insieme a Giovanni Baldelli del direttivo del calcio a 5, i ragazzi hanno giocato bene e vinto pur soffrendo. Ma quello che mi ha reso felice è stato il tanto pubblico accorso da Pesaro, due pullman e numerose auto. Si è respirato un bel clima, si percepivano emozione e grande partecipazione". Sul ritorno di domani al palazzetto di Campanara dice: "Spero in tanto pubblico, sarebbe un bel segnale per chi investe tanto non solo economicamente. Dalla squadra mi aspetto concentrazione e determinazione. Ancora non abbiamo fatto niente. Senigallia salirà per portarci alla bella che si giocherebbe di nuovo da loro mercoledì 15 maggio. Noi invece dobbiamo assolutamente chiudere la contesa per non rischiare. Con la Goldengas in campionato non abbiamo mai vinto. Mercoledì scorso siamo riusciti a batterli, tra l’altro in casa loro, dimostrando di essere cresciuti. Ora dobbiamo confermarci".

Sul match interviene anche coach Stefano Foglietti: "Ribaltare il fattore campo è stato fondamentale. Anche se, purtroppo, non abbiamo ancora raggiunto niente. Se non dovessimo confermarci domani, a Pesaro, ci ritroveremmo al punto di partenza. Con una garatre, di nuovo a Senigallia, che si preannuncerebbe molto difficile. Per quanto riguarda garauno, dovevamo applicare meglio ciò che avevamo preparato per la fase difensiva, perché gli 82 punti subìti sono tanti. Stiamo lavorando ancora per migliorare in vista di domani". E chiude: "Servirà una prestazione tosta, intensa, aggressiva. Non dovremo permettere al Senigallia di fare ciò che vorrà fare. È una buona squadra, composta da buoni giocatori, dobbiamo limitare tutto ciò. Togliendo loro sicurezze. Sappiamo che arriveranno a Pesaro per dare il tutto per tutto, essendo un’ultima spiaggia. Noi dovremo prestare attenzione, giocando duro, sportivamente parlando. Avremo ancora bisogno del fondamentale sostegno dei nostri tifosi: sono contento che a Senigallia erano tanti, ci hanno dato una grande spinta verso la vittoria".

Beatrice Terenzi