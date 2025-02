Andrea Costa, ora l’imperativo è vincere. Angori: "L’unica medicina è il successo"

Soltanto una vittoria può aiutare l’Andrea Costa a uscire dal suo momento negativo. A Ragusa oggi pomeriggio i biancorossi affrontano la Virtus al PalaPadua (palla a due alle 18, arbitri Silvestri e Rosato) in cerca di due punti quanto mai salutari. "È l’unica medicina onestamente – conferma senza mezze misure il tecnico Matteo Angori –. Noi proviamo a mettere sul piatto tutto, ma l’unica medicina è la vittoria. Se dalle ultime tre partite si usciva con una o due sconfitte in meno, l’umore e il clima attorno alla squadra sarebbe stato diverso, per cui non ci sono modifiche tattiche o nel lavoro, ma semplicemente cercare di vincere a tutti i costi per muovere la classifica e per uscire da questo momento".

La testa, più che il fisico, è stata al centro della settimana di allenamento dell’Up, dopo il crollo avuto a Mestre. "Ci siamo allenati e abbiamo provato a tenerci dietro tutto quello che ci sta ruotando attorno e le scorie arrivate dopo la sconfitta di Mestre. Abbiamo cercato di capire il motivo del blackout avuto nel terzo quarto per il quale non c’è stato nessun problema di tipo tecnico ma un blocco mentale, in cui abbiamo staccato la spina e non abbiamo saputo reagire alle loro spallate". Avversario dell’Up sarà una Ragusa reduce dal -43 di Treviglio che ha fatto seguito a due belle vittorie. "Una lunga trasferta su un campo difficile dove più o meno tutte le squadre hanno faticato. Noi, come sempre, pensiamo una gara alla volta e a maggior ragione adesso, visto che da qui in poi ogni partita è una battaglia per noi". A sostegno della causa biancorossa il recupero progressivo di Sanguinetti e Filippini.

"Ancora non sono al 100 per cento ma possono avere un minutaggio più alto. Saguinetti, in particolare, mi ha dato segnali molto positivi dal punto di vista fisico, mentale e di leadership nei confronti del gruppo". Le altre gare: Desio-San Vendemiano; Omegna-Mestre, Piacenza-Treviglio; Faenza-Capo d’Orlando; Fidenza-Saronno; Fiorenzuola-Lumezzane; Monferrato-Crema; Agrigento-Vicenza.

La classifica: Legnano 40; Treviglio 38; San Vendemiano 34; Faenza 32; Capo d’Orlando, Omegna 30; Mestre, Monferrato, Fidenza, Agrigento 26; Up Andrea Costa, Vicenza, Virtus, Lumezzane 22; Desio, Piacenza 18; Crema 14; Saronno 12; Ragusa, Fiorenzuola 10.