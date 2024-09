Andrea Costa Ritornano Sanguinetti e Fazzi

Arrivano buone notizie dall’infermeria per l’Andrea Costa, che in questa settimana vede gradualmente riprendere il lavoro in gruppo dei suoi acciaccati, ritrovando così la sua fisionomia di squadra a poco meno di due settimane dall’inizio delle ostilità.

Da ieri hanno ripreso infatti ad allenarsi con i compagni i due playmaker Giacomo Sanguinetti e anche Luca Fazzi, mentre è atteso per oggi pomeriggio il via libera anche per Luca Toniato. Rientri importanti che permetteranno a coach Matteo Angori di poter vedere il roster al completo in allenamento e testare sabato pomeriggio la squadra nell’amichevole di San Vendemiano anche con gli inserimenti di Sanguinetti e Toniato (per Fazzi sarebbe oggettivamente troppo presto).

Nello specifico, Sanguinetti ha ripreso da martedì a lavorare con i compagni negli allenamenti in corso alla palestra Pertini a Bologna. Una ripresa graduale e senza troppe forzature, dopo l’affaticamento al polpaccio che lo ha tenuto fermo praticamente da inizio settembre, saltando tutte le prime tre amichevoli fin qui disputate dai biancorossi. Se il recupero dell’ex Rieti proseguirà senza intoppi, per lui è previsto il debutto in campo nell’amichevole di sabato pomeriggio, con coach Angori che gli darà qualche minuto sul parquet.

Sensazioni positive anche per Luca Toniato, che al di là del lavoro di contatto con la squadra, si è comunque sempre allenato. Oggi pomeriggio l’esterno classe 1998 effettuerà una visita di controllo a Padova dal chirurgo che lo ha operato alla mano, che dovrà dare il lasciapassare a poter allenarsi assieme ai compagni. Lo staff biancorosso attende con fiducia, anche alla luce del quadro positivo emerso dopo l’ultima risonanza magnetica a cui si è sottoposto Toniato negli ultimi giorni.

Anche per lui si prospetta dunque una manciata di minuti in campo sabato. Con qualche giorno di anticipo rispetto alla tabella di marcia, ha ripreso in questi giorni ad allenarsi con la squadra anche Luca Fazzi, con qualche minuto ogni allenamento per ritrovare il gioco assieme ai compagni. La voglia di tornare al capitano non manca, ma in questo caso servirà comunque seguire le tappe previste, senza forzare. Clinic Center ancora al fianco dei biancorossi. Si rinnova anche per questa stagione sportiva la partnership tra l’Andrea Costa Imola e il Clinic Center, poliambulatorio specializzato in fisioterapia, osteopatia e riabilitazione funzionale.