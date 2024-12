Andrea Costa sfida Legnano: una partita decisiva al PalaRuggi

L’ultima prova al PalaRuggi del 2024. L’Andrea Costa l’affronterà questa sera (palla a due alle 20:30, arbitri Biondi e Tognazzo) incrociando Legnano. Un’altra capolista sul parquet amico per i biancorossi dopo Treviglio un paio di settimane fa, con l’auspicio che l’andamento della gara sia totalmente diverso. Per il gruppo di coach Matteo Angori. "Vogliamo riscattare la brutta prestazione che abbiamo fatto due settimane fa con Treviglio e dare continuità alla buona prestazione di Piacenza – afferma – e credo che questa sia la miglior occasione per dimostrare a prima di tutto a noi stessi di poter competere con tutti".

La Legnano di coach Piazza (e dell’ex Pietro Agostini) è squadra solida, miglior tiratrice dalla lunga distanza e reduce da due sole sconfitte. "Legnano ruota otto giocatori, tutti con esperienza di questo campionato, anche i più giovani. Hanno perso solamente due gare, di cui una al supplementare e hanno tante opzioni. Noi dovremo essere bravi a interpretare la partita dal punto di vista difensivo, giocando in attacco la nostra pallacanestro e avendo fiducia nel nostro tiro, cercando anche di coinvolgere il più possibile il nostro pubblico".

A Piacenza ha sorpreso l’assenza nel roster di Luca Fazzi, ma il coach assicura nessuna bocciatura per il capitano. "Ho la fortuna di avere undici giocatori e di questi chiunque ha avuto l’opportunità di giocare l’ha sfruttata in maniera ottima, penso anche a Zedda e Pavani a Piacenza. Per Luca non è una bocciatura e, come ho detto anche lui, molte volte uno pensa che se non gioca o è in rotazione è perché si è allenato male. Ma semplicemente può esserci una settimana in cui un altro si è allenato meglio o io l’ho visto più in forma. Fermo restando questo, sono contento se i ragazzi mi mettono dei dubbi, questo giova alla squadra perché c’è competizione e tutti hanno voglia di dimostrare. Decisioni per Legnano? Ho ancora dei dubbi che scioglierò prima della gara".

Un regalo ai tifosi. Stasera l’Andrea Costa saluterà il 2024 offrendo un pensiero natalizio a tutti i propri tifosi. Vi sarà inoltre un omaggio per tutti gli abbonati, da ritirare all’ingresso del palasport presentando l’abbonamento, oltre a un brindisi a fine gara.

Le gare: oggi ore 20:30 Up Andrea Costa Imola-Legnano. Ore 21 Crema-Lumezzane. Domani, ore 18 Faenza-Vicenza; San Vendemiano-Desio; Fidenza-Piacenza; Fiorenzuola-Mestre; Neupharma Virtus Imola-Omegna; Capo d’Orlando-Treviglio; Monferrato-Agrigento. Ore 19 Ragusa-Saronno.

La classifica: Treviglio, Legnano 26; Omegna, San Vendemiano, Faenza 20; Up Andrea Costa Imola, Fidenza 18; Lumezzane, Vicenza, Desio, Capo d’Orlando 16; Monferrato, Mestre, Neupharma Virtus Imola 14; Agrigento 12; Bakery Piacenza 10; Virtus Ragusa, Saronno, Fiorenzuola Bees 6; Crema 4.