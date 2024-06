Andrea Costa Vendita del club, c’è fiducia

Poteva e doveva essere questa la settimana decisiva per vedere conclusa la tanto auspicata cessione di proprietà dell’Andrea Costa, e invece il nero su bianco tarda ad arrivare, tanto che la questione verrà molto probabilmente posticipata successivamente al termine dell’iscrizione al campionato.

Compito di cui andrà a occuparsi l’attuale proprietà, andando poi in seguito a concludere la cessione della società. Auspicando che non escano fuori ulteriori intoppi. Era attesa tra lunedì e martedì la costituzione del Consorzio Imola Sport (cordata guidata da Christian Pavani e Giorgio Bresciani, assieme ad alcuni imprenditori imolesi) che avrebbe rilevato la totalità delle quote dell’Andrea Costa Imola 2022, con la firma davanti al notaio che però ancora non si è concretizzata.

La documentazione sembra già predisposta, almeno secondo quanto filtra dai rumors in seno alla società, e l’operazione del Consorzio resta ancora in piedi e dovrebbe concludersi.

Salvo imprevisti o ripensamenti dell’ultima ora che, così a ridosso del termine dell’iscrizione (che ricordiamo scade venerdì 5 luglio), potrebbero facilmente far capolino nel mezzo della trattativa.

Possibile che l’operazione slitti di alcuni giorni con la richiesta da parte del Consorzio all’attuale proprietà di procedere con l’iscrizione al campionato di serie B Nazionale, per poi guardare successivamente alla cessione.

L’attuale società lavorerà in questi giorni per garantire l’iscrizione al prossimo torneo, lasciando poi il club in mano al Consorzio. Quanto al campionato, la composizione dei gironi (che sarà poi ratificato il 15 luglio) vedrebbe le squadre emiliano-romagnole in compagnia delle formazioni del Sud (ad esclusione delle siciliane), mentre Ozzano ha fatto richiesta di riposizionamento in B Interregionale.

Ufficiale intanto l’approdo del coach imolese Carlo Dirella a Fiorenzuola, dove sarà il vice di Lorenzo Dalmonte, mentre in uscita Gian Marco Drocker è ricercato al piano superiore sia dalla Cento di coach Di Paolantonio che da Torino e il giovane lungo Lucio Martini interessa a Faenza.