Angels primi e imbattuti. San Marino, ko che brucia

Il duello continua. Baskers ed Angels sono ancora al comando del girone M di Serie C e guidano il gruppo da imbattute. Forlimpopoli ha violato con facilità il Multieventi Sport Domus, tana della Pallacanestro Titano, mentre Santarcangelo ha rullato al PalaSgr i giovani del Real Pesaro. Un successo, quello di Rivali e compagni, mai messo in discussione nel corso della partita, conclusasi sul 96-66. Già nel primo quarto l’attacco della Dulca ha mostrato brillantezza ed efficacia, con Bedetti e Macaru a scattare dal 16-14 al 32-17 del 10’. Nel secondo, i liberi di Saltykov scrivono +20 sul 39-19, con Santarcangelo che continua a segnare tanto fino al 57-33 dell’intervallo. Nella ripresa Pesaro ci prova, ma gli Angels controllano e allungano. "Di bello abbiamo visto l’impegno di tanti ragazzi che hanno reso facile una partita che non lo era affatto – spiega coach Alberto Serra –. Veniamo da un periodo difficile a livello fisico, con diversi giocatori indisponibili, ma abbiamo messo subito in chiaro le gerarchie. Presto rientreranno sia Tommaso Lombardi che Dario Rossi". Il tabellino: Goi 8, Giovannelli 11, Macaru 6, Benzi 11, Rivali 6, Bedetti 12, Mari 15, Pennisi 3, Frisoni 6, Amaroli, Saltykov 18. All.: Serra.

Niente da fare per San Marino, che al di là dell’8-2 iniziale non trova risposte alla forza dei Baskers e perde 55-92. Forlimpopoli ribalta quel primo vantaggio volando sull’8-15 grazie a Matteo Bracci, anima di una squadra che chiude i primi dieci minuti sul 13-25. Ospiti continui e determinati, Titans mai in partita e punteggio che all’intervallo dice 26-52. Una sentenza, con la ripresa che non cambia l’ordine delle cose. Il tabellino: Borello, Bomba 17, Macina 15, Fusco 5, Guida 5, Cardinali 2, M. Botteghi 1, Felici 10, Liberti, Fiorani. All.: Valentini. La classifica: Santarcangelo e Forlimpopoli 14; Urbania e Fossombrone 12; Pall. Titano 8; Porto Sant’Elpidio, Pisaurum e Jesi 6; Guelfo, Falconara, Montegranaro e Real Pesaro 4; Osimo 2; Ancona 0.