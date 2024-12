Arriva la capolista, la Tarros tenta l’impresa

L’unica certezza della vigilia è che una delle due dovrà interrompere la propria striscia positiva che per entrambe dura da 4 turni. Tarros-San Miniato apre dunque il girone di ritorno della prima fase del girone B della serie B Interregionale di basket e sicuramente la Tarros non ha un compito agevole nell’ospitare una delle tre capolista che però non sono lontanissime in classifica, 4 lunghezze, da Ramirez e compagni, visto l’enorme equilibrio del campionato. Ed il PalaSprint può veramente rappresentare l’ago della bilancia della stagione per i ragazzi di coach Diacci dato che, a parte Empoli, tutte quelle che stanno davanti ai bianconeri dovranno salire dal Granducato in Liguria. Una squadra giovane quella guidata da coach Martelloni che ha saputo guardare oltre l’infortunio di Stefano Capozio (rottura del crociato per l’ala-pivot classe ‘98, ndr), capitano ed anima da ben 9 stagioni consecutive della compagine pisana. Se coach Martelloni ha dunque perso un elemento basilare nella rotazioni dall’altro ha trovato nel suo gruppo ancora più compattezza, un gruppo che nonostante la giovane età (ora i più anziani sono Caglio, Menconi e Re, classe 2002) possiede qualità e ‘garra’ da vendere.

"San Miniato è una squadra giovane, che fa dell’energia e dell’aggressività il suo principale punto di forza commenta Davide Diacci, tecnico della Tarros – ha giocatori molto forti nell’1 contro 1, sia in attacco che in difesa, bravi a trasformare la solidità difensiva in gioco a tutto campo ed il loro playmaker Menconi è il miglior realizzatore del campionato con 19 punti di media a partita. Sono i primi in classifica e sicuramente tra i favoriti per la vittoria del campionato. Cercheremo di metterli in difficoltà portandoli fuori dalla loro zona confort – conclude il tecnico modenese – e per noi è una bella opportunità di dimostrare chi siamo contro i migliori. Mi auguro sia una bella partita".

E’ una Tarros che dunque proverà a sfruttare anche l’aspetto mentale come conferma Manuel Carpani, guardia classe 2001, al 2° anno in bianconero. "In questo momento il morale è sicuramente molto alto – commenta l’atleta bolognese – l’arrivo di Federico Loschi ci ha aiutato tantissimo a stare anche più tranquilli in campo. Sto imparando, anche grazie a Diacci a parlare meno con gli arbitri e a concentrarmi di più sul lavoro da fare. Contro San Miniato sarà una partita intensa ma noi siamo decisi a non fermarci: sarà sicuramente difficile, ma con l’aiuto del pubblico possiamo farcela". Palla a due alle 18, arbitrano Nocchi di Vicopisano e Parigi di Firenze.

Gianni Salis