Arriva l’ultima in classifica. Cestistica, non sbagliare

Dopo l’inattesa e meritata vittoria in trasferta a Broni, la Cestistica Spezzina torna a giocare al Palasport ’Mariotti’ dove questo pomeriggio alle 18 sfida il fanalino di coda Benevento (arbitri Stefano Pulino e Lorenzo D’Errico). La squadra sannita è stata già sconfitta all’andata, è ultima in classifica ancora a quota zero punti ma si è recentemente rinforzata. La Cestistica difficilmente recupererà il capitano Templari, ma le altre giocatrici stanno bene e si confida nel replicare la prova di carattere di sabato scorso in Lombardia. In evidenza la giovanissima spezzina Guzzoni che nei minuti finali a Broni a contribuito non poco alla vittoria delle bianconere. La società è sempre alla ricerca di un rinforzo, un pivot in particolare, con alcuni giocatrici straniere da valutare fra quelle già che conoscono il campionato.

L’arrivo della nuova giocatrice è previsti dalla prossima settimana. "Per i rinforzi ormai siamo alle scelte finali – sottolinea il direttore sportivo Pollio – un pivot arriverà certamente e stiamo valutando una scelta che non si può sbagliare. La partita odierna è piena di insidie, all’andata abbiamo vinto, ma il Benevento si è rinforzato con una giocatrice molto alta e forte e quindi occorrerà la miglior prestazione per dare continuità alla vittoria di Broni". Le altre sfide della giornata: Selargius-Ponteggi Salerno, Virtus Cagliari- Acli Livorno, Sanga Milano- Broni, Giussano-Moncalieri, Scotti Empoli-Costa Magnaga e Torino-San Giovanni Valdarno. Classifica: San Giovanni 26, Sanga Milano, Costa Magnaga 24, Scotti Empoli 22, Virtus Cagliari 18, Acli Livorno 16, Cestistica, Ponteggi Salerno 14, Selargius, Broni 12, Torino, Moncalieri 10, Giussano 8, Benevento 0.

Marco Zanotti