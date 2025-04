Attilio Caja guida la Fortitudo contro Rbr nella corsa ai playoff

C’è l’Artiglio sulla strada della Rinascita. È lui, Attilio Caja, coach dei Crabs nel 2010-2011, il capoallenatore della Fortitudo, avversario lunedì nel penultimo turno di regular season. È noto, Rbr in questo finale di stagione cerca come Diogene la testa di serie numero uno nei playoff, che può arrivare con una vittoria nelle ultime due partite (a Bologna o con Nardò) o con una sconfitta di Cantù. I brianzoli giocheranno stasera ad Avellino, campo tutt’altro che semplice. In campo, tra le 20 e le 20.30, anche tutte le altre partite, con attenzione puntata su Pesaro – Udine e Forlì – Brindisi. Al PalaDozza però sarà tutt’altro che semplice.

La Effe è squadra che sa trasformarsi nel proprio catino, casa di quella Fossa dei Leoni che è nota in tutto il Belpaese. In casa la Fortitudo viaggia a 15 vinte e 3 perse, il secondo record della A2 dopo quello di Udine. Nella classifica generale, però, il gruppo di Caja annaspa alla ricerca di un posto al sole. Sono 40 i punti fin qui raccolti, per un’ottava posizione che, in questo momento, significherebbe play-in. In campo la squadra è guidata dal miglior assist-man di tutta la A2, quel Matteo Fantinelli che si avvicina spesso alla tripla doppia. Per il play, superbo creatore di gioco e capace di mettersi anche in proprio in tanti modi, 9.1 punti, 5.4 rimbalzi e 8.8 assist. È il faro, la guida di una squadra che sotto canestro propone due americani di qualità come Kenny Gabriel e Deshawn Freeman.

Il primo è un 35enne che si muove in posizione di ala grande e che in passato ha viaggiato in tutta Europa, vestendo pure la prestigiosa maglia del Panathinaikos. Per lui, che è stato anche tre anni a Brescia vincendo una Coppa Italia, 15 punti e 6.4 rimbalzi di media, tirando tantissimo da tre (8.5 tentativi) con percentuali rivedibili (34%). Il centro è invece è Deshawn Freeman, molto meno perimetrale ma anche più solido (14.8 punti e 8.2 rimbalzi). Gli esterni italiani da quintetto che accompagnano Fantinelli possono variare. La stella è Pietro Aradori, ora 36enne, già capitano della Nazionale con cui ha messo insieme 154 presenze. Attaccante sopraffino, uomo che in campionato viaggia a 10.8 punti e che è prossimo al rientro da un infortunio che lo ha tenuto fuori qualche settimana. Sta per rientrare, e forse lo farà proprio lunedì, anche Luca Vencato (4.1 punti), play che la Fortitudo ha prelevato nel corso dell’anno da Orzinuovi. Gli altri esterni di punti e sostanza sono Fabio Mian (guardia-ala da 12.3) e Riccardo Bolpin (guardia da 8.9), ma occhio anche al play Alessandro Panni (3.3). Sotto canestro, dalla panchina, c’è sempre il veteranissimo Marco Cusin (2.6+2.8), mentre si muove nella posizione di ala l’ex biancorosso Leonardo Battistini (3.9+3.1).

Loriano Zannoni