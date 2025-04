Aviators Lugo dominano Happy Basket Castel Maggiore e puntano ai playoff

Gli Aviators Lugo sbancano in maniera autorevole il campo dell’Happy Basket Castel Maggiore con un netto 79-61 (19-8; 47-28; 65-38) nonostante le assenze di Canzonieri, Pasquali e Lorenzo Baroncini, compiendo un altro passo avanti verso il secondo posto, che garantirebbe l’accesso ai playoff. Decisiva diventa la gara di sabato, che vedrà i lughesi ospitare alle 19 la Vis Persiceto. Nel week end non sono scesi in campo Raggisolaris Academy e Lusa Basket Massa Lombarda. Nella prossima giornata i faentini ospiteranno venerdì alle 21.15 Castel Maggiore, mentre Massa riceverà domenica alle 18 i Tigers Villanova. Il tabellino di Lugo: Rosetti, Cortecchia 3, Mazzotti 12, Fussi 5, Creta 20, Caramella 3, Belmonte, Arosti 13, Ravaioli 23. All.: Baroncini F. Classifica girone V2: 4 Torri Ferrara* e Vis Persiceto 6; Raggisolaris Academy, e Lugo* 4 Castel Maggiore 2. * gare in meno Classifica girone V3: Mo.Ba. Modena 10; Massa Lombarda* 6; Baricella e Jolly 2000 Reggio Emilia 4; Tigers Villanova 0. * gare in meno.

In Divisione 2 missione compiuta per il Basket Club Russi. La squadra di coach Venturini supera 76-51 (24-14; 39-24; 51-37) i Lions Coriano e conquista i playoff, chiudendo la stagione regolare al settimo posto. È ad un passo dalla quarta piazza, che garantirebbe il fattore campo a favore, il Faenza Futura impegnato domani alle 20.30 sul campo del fanalino di coda Cattolica: vincendo centrerebbe l’obiettivo. La Compagnia dell’Albero Ravenna, già salva, chiude la stagione regolare con una ininfluente sconfitta (55-62).

I playoff, che prevedono l’incrocio con le prime otto del girone E, inizieranno il 13 aprile. Il tabellino di Russi: Barlotti 2, Basaglia 8, Rosetti 23, Bamba 2, Zama 6, Omorodion 2, Ceccarelli 3, Pirini 2, Porcellini 14, Denti 2, Bucci 4, Morigi 8. All.: Venturini; Classifica: Bellaria 36; Tigers Forlì 34; Sunrise Rimini *32; Faenza* e San Marino 22; Grifo Imola* 20; Coriano, Morciano e Russi 18; Ravenna 16; Libertas Green Forlì 14; Cattolica* 10. * gare in meno. Donne: sconfitta al fotofinish per il Faenza Basket Project, caduto negli ultimi minuti in casa della Magika Castel San Pietro al termine di un match molto combattuto terminato 56-61 (20-18; 35-33; 48-47). Nel prossimo turno, che sarà il terzultimo di campionato, il Project ospiterà sabato alle 18 le Basketball Sisters Piumazzo.