B Interregionale: l’analisi dei due tecnici dopo le ultime vittorie. Ozzano, Lolli: "Bilancio positivo». Lunghini: "Il Bologna 2016 cresce»

È tempo di prime rendicontazioni sui campi della B Interregionale, che dopo la chiusura del girone d’andata dello scorso weekend si prepara al giro di boa, con tre situazioni distinte per le squadre bolognesi. Nella division C della Conference Nordest fase propizia per il Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, reduce da due vittorie clou contro le prime della classe (Stings Mantova e Gardonese) e approdata al sesto posto in coabitazione con Pizzighettone, quinta in virtù dell’82-75 della seconda giornata di campionato. "Siamo contenti di quanto fatto in questo girone d’andata – dice il tecnico rossoblù –, che è stata una fase tosta e dal livello molto alto. Noi siamo giovani e questo aumenta la soddisfazione per quello che ho visto finora, ma non ci sentiamo arrivati. Lavoreremo infatti giorno dopo giorno per migliorare questo primo traguardo e fare ancora meglio nel girone di ritorno".

Girone che si aprirà appunto questo sabato alle 18 con la trasferta sul campo del Social Milano, ad oggi undicesima forza della graduatoria (4-7 il record stagionale): per i bolognesi (6-5) una prima parte di annata col beneficio della seconda miglior difesa (71,0 punti di media subiti), a fronte del peggior attacco (72,0).

Nella division E della Conference Centro momento positivo anche sul fronte dei New Flying Balls, che dopo l’ultimo successo contro la Virtus Civitanova (il secondo consecutivo dopo quello arrivato nel derby contro l’Olimpia Castello nel turno infrasettimanale) hanno chiuso la prima fase con un pesante terzo posto in classifica, frutto di 7 vittorie e 4 sconfitte.

"Direi che il bilancio è abbastanza positivo – spiega coach Matteo Lolli, arrivato in estate dopo la salvezza di coach Augusto Conti nell’ultima annata in B Nazionale –, siamo contenti di essere lì in classifica. Certo, abbiamo perso qualche punto in casa che magari potevamo evitare di lasciare agli avversari, ma questo è il basket. Il campionato è molto competitivo secondo me, sia a livello di trasferte sia per quanto riguarda la qualità dei giocatori però piano piano si sta delineando la classifica". Per i ‘palloni volanti’ un percorso fin qui condito dalle ottime prestazioni del tris d’assi formato da ‘Riky’ Cortese (16,6 di media), Alex Ranuzzi (13,6) e Dusan Ranitovic (11,0), ai quali va aggiunta l’esperienza da fuoriclasse di Alessandro Piazza (7,1 e uomo chiave della regia bolognese).

Per il club di Paolo Cuzzani, che nel 2025 celebrerà i 35 anni di storia in viale 2 Giugno, si ripartirà sabato sera alle 21 contro Roseto 2020, settimi in classifica e dilaganti all’andata: in Abruzzo finì 85-61.

"Siamo fiduciosi e dobbiamo crescere a livello difensivo – conclude coach Lolli –, così da provare a recuperare i punti lasciati per strada".