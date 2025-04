Use Rosa Scotti sfida Martina Treviso per il match point in gara due dei playoff

L’obiettivo è chiudere il conto. L’Use Rosa Scotti ci prova mercoledì sera alle 19.30 sul parquet di Treviso, dove affronterà la Martina Treviso per gara due dei quarti di finale playoff. Dopo il successo di sabato al Pala Sammontana, le ragazze di coach Alessio Cioni si trovano in vantaggio nella serie (1-0) e ora avranno il primo match point per strappare il pass per le semifinali. Un’opportunità importante, ma anche una sfida tutt’altro che semplice: la Martina, ora con le spalle al muro, non può più sbagliare e proverà a sfruttare il fattore campo per allungare la serie a gara tre. Per l’Use Rosa, dunque, il vantaggio acquisito in gara uno è certamente un elemento favorevole, ma non sufficiente per abbassare la guardia. Anzi. Servirà un’altra prova di grande solidità mentale e intensità difensiva per chiudere subito i conti e staccare il biglietto per il turno successivo.

Ne è perfettamente consapevole coach Alessio Cioni, che mantiene alta l’attenzione: "Abbiamo visto che è una serie tosta – commenta –. Buona la prima, ma dobbiamo restare molto concentrate. Gara due sarà ancora più difficile, e sarà fondamentale che ognuna metta a disposizione della squadra le proprie caratteristiche. A Treviso servirà ancora più intensità, perché la Martina avrà tutto da guadagnare e nulla da perdere. L’1-0 sposta la pressione su di loro, ma non ci dà certezze: per vincere di nuovo dovremo migliorare alcuni aspetti che in gara uno non ci sono piaciuti".

Coach Cioni mette l’accento anche sull’equilibrio della sfida, sottolineando il valore dell’avversaria: "Come ho detto alla vigilia, quella di Matassini è un’ottima squadra. Lo scontro fra la quarta e la quinta è, per sua natura, una serie molto equilibrata, fra due squadre che si equivalgono e che possono entrambe ambire a passare il turno. Gara uno l’abbiamo portata a casa con merito, ma ora ci aspetta una partita ancora più intensa, nella quale non dovremo mai far calare l’intensità difensiva. L’approccio sarà, ancora una volta, determinante".

Come già accaduto nella gara inaugurale, anche gara due sarà visibile in diretta streaming su flima.tv, piattaforma a pagamento dove sarà necessario registrarsi per accedere alla visione. La direzione di gara sarà affidata agli arbitri Andretta di Udine e Spessot di Gradisca d’Isonzo. Il sogno semifinale è lì, a portata di mano. Ma per afferrarlo, servirà ancora una volta essere squadra, testa e cuore, dall’inizio alla fine.