Basker serie c. Landini Lerici sfida il Pegli

Impegni interni al ’Palabiagini’ di Lerici per le squadre del Progetto Golfo. La Gino Landini Lerici riceve oggi alle 18 il Piossasco per la 10ª giornata Serie C. L’obiettivo è vincere per rialire la classifica. Le altre partite: Bra-Cus Genova, Savigliano-Don Bosco Livorno, Amici San Mauro Torinese-My Basket Genova, 5 Pari Torino-Campus Piemonte, Cus Torino- Vado Ligure, Us Livorno-Granda Cuneo. Cerca il ritorno alla vittoria anche la Golfo dei Poeti, (Divisione Regionale 1 ligure) impegnata domani alle 18 contro Cogoleto. Altri incontri: Aurora Chiavari-Ardita, Lavagna-Varazze, Rapallo-Bvc San Remo, Busalla-Pgs Auxilium e Pegli-Tigullio.