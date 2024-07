Basket 3 vs 3: ad Albinea in quattro giornate 223 atleti in campo e 1500 persone sugli spalti. Il ‘Bol Don Lai’ è stato un successo Il torneo estivo di pallacanestro '3 vs 3' 'Bol Don Lai' a Albinea ha registrato un grande successo con 223 giocatori, 49 squadre e oltre 1500 spettatori. Vincitori in varie categorie, tra cui la novità 'Caplet e Lambrosc' per i cestisti amatoriali.